Protesta de pares de la Bordeta de Lleida el 28 si l'institut Maria Rúbies perd una línia

Les associacions de famílies d’alumnes (AFA) de les tres escoles públiques de la Bordeta (Parc de l’Aigua, Enric Farreny i Joan Maragall) reclamen a l’Educació i a la Paeria una “resposta en ferm” abans del proper dia 28 que garanteixi que “la quarta línia de l’institut Maria Rúbies no desapareixerà” el pròxim curs, com al principi va plantejar el departament. Altrament, organitzaran mobilitzacions aquell mateix dia. Així ho van acordar ahir en una reunió i van assegurar que tenen també el suport dels pares d’aquest centre educatiu.

La presidenta de l’AFA del col·legi del Parc de l’Aigua, Laura Cortés Teixidó, va detallar que han sol·licitat una reunió amb el director dels serveis territorials d’Educació i que també en demanaran una altra amb l’alcalde, l’edil d’Educació i el regidor de barri. Va incidir que si la seua resposta no és la de mantenir la quarta línia a l’institut, el dia 28 es mobilitzaran a la rotonda davant de l’Agustí Mestre. “Serà una mobilització de caràcter familiar, festiu, reivindicatiu i de barri”, va assenyalar, i va incidir a reclamar garanties per a totes les famílies que volen que els seus fills vagin el curs vinent al Maria Rúbies hi tinguin plaça. “Les famílies volem ser escoltades, tenim dret a accedir a l’institut públic del barri i haurem de marxar a un altre” si Educació retalla un grup, va recalcar. “Lluitarem per mantenir-lo”, va sentenciar.