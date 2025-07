La Comissió d’Infància i Famílies defineix noves línies de treball per a una ciutat més inclusiva

Reunió de la Comissió d’Infància, adolescència i famílies per definir línies de treball comunes en projectes que impliquen diverses àrees municipals.Ajuntament de Lleida

La Comissió d’Infància, Adolescència i Famílies de la Paeria s’ha tornat a reunir aquest mes d’abril per avançar en l’establiment de línies de treball comunes en projectes que impliquen diferents àrees municipals. Un dels punts destacats ha estat l’accés al lleure educatiu per a infants i adolescents, així com el paper que tenen les entitats locals en la utilització d’espais municipals. L’objectiu és garantir una oferta d’activitats que arribi a tota la població, des d’una perspectiva inclusiva i cohesionadora.

Durant la sessió també s’ha abordat el nou projecte municipal de jocs inclusius, actualment en fase de desenvolupament conjunt amb les ludoteques municipals i l’àrea d’atenció a les persones amb discapacitat. Aquesta iniciativa busca generar espais lúdics pensats per a tothom, adaptats a les diferents capacitats i necessitats dels infants de la ciutat.

El tinent d’alcalde Carlos Enjuanes, juntament amb els regidors Jackson Quiñónez i Roberto Pino, ha participat activament en la reunió, al costat de professionals de les regidories d’Acció i Innovació Social, Educació, Joventut, Participació, Salut, Esports, Cultura i Festes. La trobada dona continuïtat al treball iniciat fa dos anys per unificar estratègies municipals en matèria d’infància, adolescència i suport a les famílies, optimitzant recursos i promovent una ciutat més acollidora i diversa.

Aquesta comissió forma part de la Taula Estratègica Interdepartamental per a la inclusió de les persones en situació de vulnerabilitat, un òrgan impulsat en el marc del pacte entre l’equip de govern i Junts per Lleida. L’objectiu d’aquesta Taula és coordinar l’acció dels diferents departaments municipals i treballar en xarxa amb altres administracions i entitats per garantir que les polítiques locals tinguin en compte la realitat dels col·lectius més vulnerables.