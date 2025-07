Dos empreses opten a habilitar a la Caparrella el mòdul per a temporers

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

L’ajuntament ha rebut dos ofertes d’empreses interessades a habilitar el Centre d’Acolliment de Temporers, l’equipament modular projectat a la partida Caparrella, darrere de la zona comercial de la Creu del Batlle, per allotjar persones que treballin en la campanya de la fruita. Hauria d’estar en marxa aquest estiu amb 24 places, i la Paeria preveu afegir-ne unes 24 més l’any vinent.

El tinent d’alcalde de l’àrea d’Acció i Innovació Social, Carlos Enjuanes, va valorar positivament que dos empreses s’hagin presentat a la licitació i va recordar que aquest mòdul permetrà alliberar per a altres usos els pisos de l’Empresa Municipal d’Agenda Urbana reservats per a la campanya agrària.

Així mateix, va recordar que volen facilitar l’acollida de persones que venen a la ciutat a treballar a la fruita i no poden fer-ho per la seua situació administrativa, per la qual cosa s’han ofert a l’Estat a acollir una prova pilot.

També veu necessàries polítiques supramunicipals i col·laboració territorial per a la campanya agrària. Les persones que vinguin per a la campanya però no trobin feina seran allotjades de nou al pavelló 3 de la Fira de Lleida, després que la Paeria renunciés a reconvertir l’antic hotel de l’estació en alberg per desavinences amb Adif.