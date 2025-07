ERC insta la Paeria a resoldre una okupació

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

ERC insta el govern de la Paeria que apliqui la legislació per resoldre una okupació conflictiva al número 129 del carrer Hostal de la Bordeta. Argumenta que l’article 44 bis de la llei 18/2007 del dret a l’habitatge permet als ajuntaments requerir a la propietat l’inici d’accions de desallotjament i, si no ho fa, intervenir directament i començar el procediment. El grup afirma que la societat Dalias Capital SL, considerada com a gran tenidora, és la propietària de l’habitatge en qüestió, que ha estat objecte d’okupacions des de l’any 2022.