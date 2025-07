Restauren el mural de Víctor Pérez Pallarès a la Paeria

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

L’ajuntament porta a terme la restauració del mural de gran format que ocupa el mur nord de l’avantsala de la primera planta de l’edifici de la Paeria, obra que l’artista lleidatà Víctor Pérez Pallarès va pintar fa més de cinquanta anys, el 1973. Malgrat que el seu estat de conservació és bo en general, el consistori va explicar que el pas dels anys havia provocat l’acumulació d’una capa superficial de brutícia que enfosquia el conjunt.

Així mateix, en el costat inferior també presentava algunes pèrdues puntuals de film pictòric, a causa de cops i rascades, al tractar-se d’una zona exposada al pas de persones.

La intervenció va a càrrec del restaurador especialitzat Ramon Solé Urgelés i se centra en la neteja integral de tot el mural perquè recuperi la tonalitat dels colors originals, així com la reparació i tractament pictòric dels punts malmesos. Per arribar a la part superior, durant aquesta setmana s’ha instal·lat una bastida a la zona. El pressupost de l’actuació és de 5.687 euros (IVA inclòs).

La restauració va a càrrec de Ramon Solé Urgelés. - AJUNTAMENT DE LLEIDA

Aquest mural està dedicat a la llegenda de la concessió dels usos i l’escut de la ciutat per part de Jaume I en recompensa per la participació dels cavallers lleidatans en la conquesta de València l’octubre del 1238.

Al llarg de la seua trajectòria, Pérez Pallarès va desenvolupar un estil propi que combinava elements figuratius amb una particular interpretació de les temàtiques històriques i culturals de Catalunya. Els seus murals solen caracteritzar-se per un intens cromatisme i per la representació d’escenes amb forta càrrega simbòlica. La intervenció actual també serveix per posar de relleu la figura d’aquest artista local i la seua contribució al patrimoni artístic de Lleida.