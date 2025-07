Un multireincident amb 20 detencions agredeix una nena quan robava en una botiga a Lleida

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Urbana va detenir diumenge a la nit un home de 34 anys acusat d’agredir una nena d’uns 10 anys que el va descobrir quan estava robant en una botiga d’alimentació del carrer Ramón y Cajal, segons ha pogut saber SEGRE. La víctima és la filla de l’amo de l’establiment.

El sospitós, a qui consten una vintena d’antecedents policials, va ser arrestat com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb violència i intimidació.

Els fets van passar al voltant de les 22.00 hores de diumenge en un establiment d’alimentació situat al carrer Ramón y Cajal. Pel que sembla, un individu va accedir a l’interior de local, va agafar una garrafa d’oli d’oliva i va intentar sortir corrents sense pagar.

Tanmateix, la filla del propietari, una nena d’uns 10 anys, va observar el que passava i va intentar evitar que el lladre fugís agafant-lo per un braç. Va ser llavors quan l’individu li va clavar una forta empenta i la va colpejar per desfer-se’n. L’amo de la botiga –i pare de la menor– el va perseguir i el va aconseguir retenir uns 50 metres més enllà, al mateix carrer. Altres persones que hi havia a la botiga van trucar a la Guàrdia Urbana, que va activar diverses patrulles.

Els agents es van entrevistar amb el responsable de la botiga i altres testimonis i van procedir a la detenció de l’individu, de 34 anys i a qui consten una vintena d’arrestos, la majoria dels quals per delictes contra el patrimoni.

Vint lladres acumulen 700 antecedents a Ponent

A finals de l’any passat, 20 delinqüents acumulaven un total de 692 antecedents policials a Ponent, segons dades dels Mossos d’Esquadra, com va avançar SEGRE. Per la seua part, la Guàrdia Urbana de Lleida havia detingut durant 2024 38 reincidents, un d’ells en set ocasions. Així mateix, l’any passat dotze lladres van ser detinguts vuit vegades o més i un va ser arrestat 21 vegades a la capital del Segrià. “Només ells haurien comès el 60% dels robatoris en cotxes a Lleida”, segons Xavier Ribelles, cap dels Mossos en el Segrià.