Docents no corregiran selectivitat al ratificar Educació la fusió de ciències

La plataforma Ciències en Perill afirma que ahir va mantenir una reunió virtual “d’escassament 4 minuts” amb Educació en la qual el departament va ratificar que porta endavant la modificació del Batxillerat que unifica les assignatures de ciències. Per això, l’entitat es reafirma a la seua acció de protesta que consistirà a no corregir els exàmens d’aquestes matèries a la selectivitat. Així, va fer una crida “al conjunt del professorat universitari, especialment els responsables de la selectivitat, perquè s’adhereixin a aquesta mesura de pressió” perquè Educació “faci marxa enrere en aquest despropòsit”. “L’educació científica no pot ser víctima de decisions polítiques sense fonament pedagògic ni consens amb la comunitat educativa”, va subratllar la plataforma. Va qualificar la reunió de “presa de pèl” i va dir que Educació es va limitar a “confirmar oficialment” la fusió de les assignatures de Física i Química i de Biologia, Geologia i Ciències Ambientals, amb la consegüent retallada d’hores lectiva, que en tres anys hauran passat de quatre hores cada una a dos. “Lluitem perquè Catalunya continuï sent puntera en ciències i investigació i un referent internacional. I no deixarem de fer-ho fins que aturem la fusió de matèries científiques a Batxillerat”, va incidir.