El Govern estudia el trasllat de la presó de Lleida, la segona més antiga de Catalunya

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

El Govern està estudiant el trasllat del Centre Penitenciari de Ponent, a Lleida, però assegura que això no exclou fer les reformes que requereix la segona presó més antiga de Catalunya. Així ho ha manifestat aquest dimecres el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, durant una visita als equipaments penitenciaris de la capital del Segrià. "Donarem continuïtat a tot el que era el pla d'inversions amb la millora absolutament necessària de l'espai de la cuina i altres equipaments del Centre Penitenciari Ponent. No deixarem de fer ni un sol euro d'inversió dels que estaven previstos per millorar la qualitat de vida dels interns, però en paral·lel comencem a estudiar el trasllat del centre penitenciari", ha afirmat.

En la mateixa línia, Espadaler ha assegurat que entén les "reclamacions dels treballadors", però ha sostingut que tenen "voluntat de millora amb els recursos que tenim i seguint la planificació que tenim". El titular de Justícia ha destacat la tasca que fa l'equip directiu per millorar la convivència i la seguretat del centre, i ha agraït als treballadors la seva tasca diària en la reinserció de les persones internes.

Durant una visita a la presó lleidatana, Espadaler ha visitat els diferents mòduls de vida ordinària, el Departament d'Atenció Especialitzada (DAE), així com el mòdul de dones. El conseller també ha visitat altres espais del centre com les aules de formació gestionades pel Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), l'empresa pública de Justícia que gestiona la formació ocupacional, el treball i la inserció laboral de les persones internes.

El conseller ha mantingut una reunió amb l'equip directiu per conèixer el projecte de l'establiment. També hi han assistit altres autoritats, com la secretària de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, Elena Pérez; el director general d'Afers Penitenciaris, José M. Montero, i la directora dels Serveis Territorials de Justícia i Qualitat Democràtica a Lleida, Anna Miranda.

Més de 13,2 milions d'euros en obres de millora

El Departament de Justícia i Qualitat Democràtica ha destinat més de 13,2 milions d'euros en obres de millora al centre durant els anys 2025-2026. Entre les principals actuacions hi figuren les obres de rehabilitació i reforma de la cuina. Aquesta rehabilitació integral implica la renovació total dels paraments i les instal·lacions d'aquest edifici, així com l'execució d'una nova xarxa de sanejament i un separador de greixos.

Des del 2019 s'han fet nombroses inversions tant al Centre Penitenciari de Ponent com al Centre Obert en actuacions d'adequació, renovació d'instal·lacions i espai, i compliment normatiu tals com instal·lacions de climatització, instal·lacions de baixa tensió i quadres elèctrics, sistemes de seguretat, megafonia, reparació de cel·les, impermeabilització de cobertes, substitució de portes d'accés i intèrfons, entre d'altres. Des del 2019 i fins al 2026 l'import total executat i previst ascendeix a un total de 16,16 milions d'euros.

L'edifici de construcció radial data de l'any 1954 i l'edifici nou, modular, és del 1984. La unificació de les antigues dues presons va donar origen al Centre Penitenciari Ponent a principis dels anys noranta. El creixement urbanístic de la zona de Ciutat Jardí ha situat la presó a l'interior de la trama urbana de la ciutat.

Visita al Centre Obert de Lleida

El conseller també ha visitat el Centre Obert de Lleida, un equipament de 2.500 metres quadrats annex al Centre Penitenciari de Ponent, on ha conegut el funcionament del centre a través d'una reunió amb l'equip directiu. Després, ha recorregut les instal·lacions i ha visitat la sala de dia, la bugaderia, el menjador, la biblioteca i la sala d'activitats. Espadaler també ha visitat la planta primera de l'edifici on estan ubicades les habitacions i l'espai de Classificació Inicial en el Medi Obert (CIMO).