L’església de Mollerussa, en una maqueta de 25.000 peces

Antonio Navas de la Torre, mecànic industrial jubilat, ha dedicat els últims sis mesos a la reproducció de l’església de Mollerussa en miniatura utilitzant materials poc convencionals: bastonets de cafè i de polos.

En concret, ha aconseguit erigir una obra que compta amb un total de 25.000 peces minúscules. Cada element de la maqueta ha estat meticulosament tallat i enganxat a mà i ha donat com a resultat una reproducció fidel de l’estructura original.

Per a l’autor, una de les parts més complexes va ser el campanar de l’església: “Vaig tardar un mes i mig a acabar la torre”, va explicar Navas, subratllant la dedicació i paciència requerides per a aquest tipus de treballs.

La maqueta no només reprodueix l’exterior de l’església, sinó també l’interior. Detalls com els bancs o les figures dels parroquians han estat recreats per Navas amb gran precisió. L’autor aspira que la seua obra sigui col·locada a l’església real per al seu gaudi públic.