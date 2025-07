Una trentena de joves voluntaris rehabiliten tres pisos del barri de la Mariola de Lleida

Publicat per Marc Carbonell Lleida Creat: Actualitzat:

Una trentena de joves de 15 a 18 anys de dos agrupacions d’escoltes de Barcelona i d’una de Vilassar de Mar han estat a la Mariola des de dissabte passat rehabilitant i pintant de forma voluntària tres pisos i tres escales de blocs dels grups Mariola i Joan Carles on viuen famílies en risc d’exclusió social. L’acció forma part de la desena edició del projecte La Murga, coordinat pel grup homònim integrat per les agrupacions d’escoltes lleidatans Lo Manaix i Alosa. Un portaveu, Oriol Martínez, va explicar ahir que l’objectiu de les intervencions és “revertir les situacions de pobresa i abandó d’aquests habitatges i buscar un aprenentatge perquè els joves siguin conscients de la problemàtica de l’habitatge” per despertar-los el sentit crític davant de les desigualtats socials.

Una de les voluntàries, la Silvia, va explicar que “hem pintat el pis de la Matilda, una dona de 88 anys molt agradable i agraïda que ens deia que ho estàvem fent molt bé”.

Un altre dels joves, el Miquel, va assegurar que “ajudar una família que s’està integrant ha estat una experiència molt positiva”.

L’edil de la Mariola, Xavi Blanco, va valorar en el comiat d’ahir que el projecte “genera molta conscienciació en els joves” i va explicar que es coordina amb els serveis socials del barri, que proposen les famílies beneficiàries.

Un dels educadors, Adolf Martínez, va afirmar que “aquest any hi havia diferents perfils d’usuaris, des de famílies d’una mare amb diversos fills fins a persones grans que viuen soles” i va valorar que “els joves han conegut un tipus de població més vulnerable, aquestes interaccions ens semblen molt interessants”.

Durant la seua estada, els joves han dormit a l’escola de Santa Maria de Gardeny.