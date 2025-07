Alumnes del Guindàvols recullen les vivències de persones amb Alzheimer en un projecte intergeneracional i emocional

Publicat per Marc Carbonell Lleida Creat: Actualitzat:

Treballar les habilitats comunicatives en l’àmbit lingüístic, promoure el valor humà “de les petites coses del dia a dia per donar veu a la normalitat” i fomentar les relacions intergeneracionals és l’objectiu triple pel qual els alumnes de quart d’ESO de l’institut Guindàvols han compartit moments i conegut les històries de vida de 12 usuaris de l’Associació de Familiars d’Alzheimer i altres demències de Lleida (AFALL). A través d’entrevistes orals, els van preguntar sobre els seus records i van construir relats curts “sense ficció, fidels a la realitat i sempre amb l’autorització de les famílies, també amb l’objectiu de preservar la memòria dels usuaris”, explica la professora del projecte i coordinadora pedagògica de l’institut, Imma Creus.

El llibre, titulat Batecs de memòria, recopila molts records de la Guerra Civil i la postguerra sobre la misèria que van patir els protagonistes, les dificultats per trobar feina o la pèrdua de fills. També es troben relats “de la vida familiar o sobre els canvis de vida al passar de viure d’un poble a la ciutat”. Creus afirma que és un “retrat d’una època” i explica que “als padrins se’ls il·luminava la cara quan recordaven les seues vivències, van sortir molts somriures i alguna llàgrima”. Així mateix, totes les històries han estat il·lustrades amb aquarel·les per una alumna.

Creus recorda que elaborar els textos va ser un gran repte per als alumnes. Explica que “no van ser entrevistes fàcils, les persones amb alzheimer tenen carències i dificultats per trobar el nom d’algunes paraules, i també pateixen llacunes o cometen repeticions”. No obstant, “conèixer-los va ajudar els alumnes a conèixer la realitat de l’Alzheimer”, afegeix.

El projecte s’emmarca en el programa Recerca, Creació i Servei (RCS) del departament d’Educació. També ha estat coordinat pel professor d’anglès del centre, Dídac Pena.

Batecs de memòria es pot adquirir al Guindàvols o a la seu de l’AFALL, i també es pot llegir al web de l’institut. La compra suposarà un donatiu indirecte per a l’associació.