MEDI
Apadrinar arbres per ajudar a finançar el seu manteniment
L’Arborètum ofereix la possibilitat d’apadrinar-los des de fa més d’una dècada per ajudar a finançar-ne el manteniment i ara només n’hi ha 16 d’actius. Per això, la direcció del jardí botànic vol impulsar aquesta iniciativa, així com la captació de més socis/amics, ja que n’hi ha 43
Des de fa més d’una dècada, el jardí botànic de Lleida o Arborètum ofereix la possibilitat d’apadrinar arbres. Es tracta d’una iniciativa destinada a despertar la sensibilització per la naturalesa i que, alhora, ajuda a finançar-ne el manteniment per contribuir de manera eficaç a la seua conservació i bon estat sanitari. En concret, l’apadrinament finança el manteniment, identificació, tractaments, abonaments, i regs que necessiten, així com el cost de les eines que s’utilitzen en el procés. Entre els anys 2014 i 2018, particulars i entitats en van apadrinar 44 en total.
No obstant, aquesta vinculació amb els arbres és temporal, de 3, 5 o 50 anys, i quan expira es pot renovar. Si no es fa, l’apadrinament s’extingeix. Per això, en l’actualitat hi ha només 16 arbres apadrinats, tots per part de particulars, segons va indicar el director del jardí botànic, Àlex Juárez, que va afegir que tenen la intenció d’impulsar aquesta iniciativa per aconseguir més padrins.
Els interessats poden escollir un arbre entre els quals l’Arborètum els ofereix, que queda marcat amb un cercle roig en el cartell identificador, i reben un certificat amb el nom de l’arbre i la seua ubicació. A més, poden visitar-lo gratuïtament dos vegades a l’any i penjar fotos de l’arbre en un espai del web del parc. Existeix la possibilitat de pagar 25 euros per l’apadrinament durant tres anys, 40 per cinc anys i 400 per mig segle.
Una altra de les possibilitats que el jardí botànic ofereix per potenciar la seua vinculació amb la ciutadania és la de fer-se soci/amic. El director va assenyalar que actualment, n’hi ha 43. Els avantatges per als socis són poder visitar l’Arborètum de forma gratuïta, tenir un descompte en les activitats que ofereix, gaudir d’un programa específic d’activitats i rebre informació sobre les novetats de l’Arborètum, així com descomptes a les botigues de Turisme de Lleida (5 per cent en llibres i audiovisuals i 10 per cent a la resta d’articles). En aquest cas hi ha també diverses modalitats: el carnet individual, amb una quota de 15 euros a l’any, el familiar de 25 euros (inclou dos adults i fills menors de dotze anys) i els d’estudiants i jubilats, tots dos de 10 euros. A més, les empreses, negocis o institucions poden ser socis corporatius per una quota de 50 euros i existeix també la categoria de socis protectors, que en paguen 300.
L’Arborètum, ubicat al barri de Ciutat Jardí, té una superfície de gairebé set hectàrees i compta amb set-centes espècies diferents de tot el planeta, des de sequoies americanes a exemplars de boscos japonesos o plantes medicinals.Cada any rep entre 9.000 i 11.000 visitants, dels quals un 30% ho fan en grups i set de cada deu d’aquestes visites són guiades, malgrat que molts ciutadans encara en desconeixen l’existència.
Per intentar posar-hi remei, Juárez va afirmar també que preparen activitats durant aquesta primavera per dinamitzar el jardí botànic, entre les quals la del dia 15 de maig, quan es preveu fer la primera Jornada de Biodiversitat, amb ponències d’experts i visites temàtiques. Així mateix, es faran diferents activitats de divulgació com tallers infantils, un concert i tallers temàtics.
Projecte per recollir i conservar llavors d’espècies amenaçades
L’Arborètum també participa en un projecte estatal de recol·lecció, conservació i investigació de llavors de les espècies incloses al Catàleg Espanyol d’Espècies Amenaçades i en el Llistat d’Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial i Catàleg Espanyol d’Espècies Amenaçades. “L’objectiu és recollir i conservar ex situ al nostre banc de germoplasma les espècies les llavors de les quals encara no es troben a cap altre jardí botànic, amb la finalitat de conservar-les i fer investigacions per a la seua preservació”, va explicar el director. Va detallar que en el seu cas conservaran “llavors presents en territori lleidatà com la Gentiana angustifolia, la Luronium natans i la Botrychium matricariifolium, així com altres espècies presents a Catalunya, en campanyes de recol·lecció conjuntes amb el jardí botànic de Barcelona i el Marimurtra de Blanes”.
De fet, tal com va publicar aquest diari, al banc de germoplasma de l’Arborètum es conserven congelades llavors d’un miler d’espècies de plantes silvestres, una vintena de les quals amenaçades d’extinció. Es conserven a entre -18 i -20 graus i es poden fer germinar.