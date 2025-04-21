AIGÜES
Rialb obre de nou els desaigües de fons al créixer el riu per les pluges
Voreja de nou el 100% i desembassa 80 m3/s
L’increment dels cabals en els últims dies a causa de les pluges, i també al desglaç, va obligar ahir a abordar una nova maniobra de laminació a la presa de Rialb, al curs del riu Segre. Operaris de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre van obrir un dels desaigües de fons, el mateix que van aixecar també el 24 de març passat per les mateixes causes, per alliberar uns 22 metres cúbics per segon d’aigua.
S’hi sumen uns altres 58 metres cúbics per segon derivats per la central hidroelèctrica a peu de presa, que actualment gestiona un fons japonès. Entre tots dos, 80 metres cúbics per segon que si es mantenen equivaldran a gairebé 7 hectòmetres cúbics d’aigua al dia abocats al riu des de Rialb.
Aigües amunt, les pluges havien elevat el cabal del Segre a l’altura d’Organyà (abans d’entrar al pantà d’Oliana) a més de 60 metres cúbics per segon la matinada de dissabte a diumenge. L’embassament d’Oliana comptava ahir amb 68 hectòmetres cúbics d’aigua (un 81% de la seua capacitat) i el de Rialb, amb 399 hectòmetres (més del 99% de capacitat) quan previsiblement falta encara part de l’aigua del desglaç per arribar.
L’última operació de laminació des de Rialb va comportar també una reclamació per part dels regants del Segarra-Garrigues: que el cabal abocat servís per omplir el pantà de l’Albagés, que connecta amb Rialb a través del canal. Tanmateix, la falta d’implantació del pla de seguretat de l’Albagés encara ho impedeix.
En altres rius, els principals embassaments de la Noguera Ribagorçana (Escales, Canelles i Santa Anna) tenen 813 hectòmetres (76% de la capacitat) i la Noguera Pallaresa, 375.