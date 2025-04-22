El bisbat de Lleida decreta una setmana de dol per la mort del papa Francesc
Passat el funeral del pontífex, la diòcesi celebrarà una missa solemne a la catedral de Lleida
El bisbat de Lleida ha decretat una setmana de dol, fins al pròxim 29 d'abril, per la mort del papa Francesc. El bisbe de Lleida, Salvador Giménez, ha signat aquest dimarts el decret i ha demanat que les celebracions eucarístiques que es facin fins al funeral del pontífex de dissabte incloguin pregàries per ell, a més d'animar a organitzar actes de devoció. El decret també estableix que, posteriorment al funeral del papa Francesc, la catedral de Lleida acollirà una missa solemne en què es convidarà a participar sacerdots, religiosos i fidels de la diòcesi. Posteriorment, les parròquies de la diòcesi també celebraran misses de difunts en record del pontífex.
Així mateix, el bisbat demana a les seves esglésies i temples parroquials que toquin les campanes en senyal de dol el dia del funeral a la plaça de Sant Pere i quan cada temple celebri el funeral en record del papa Francesc.
Nacional i internacional
agències