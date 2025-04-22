Una explotació per produir espirulina crearà nous llocs de treball a Almacelles
L’entrada en funcionament suposarà la creació de diversos llocs de treball per a persones en risc d’exclusió social i laboral
El Centre Especial de Treball El Pla de Sant Joan de Déu treballa aquests dies en la posada en marxa a Almacelles d’una explotació aqüícola per produir espirulina, una alga de color blau verdosa coneguda com un superaliment perquè conté una important concentració de nutrients.
El projecte ja ha rebut el vistiplau de la Generalitat de Catalunya i fonts de l’entitat van indicar que l’entrada en funcionament suposarà la creació de nou llocs de treball per a persones en risc d’exclusió social i laboral.
Val a recordar que l’empresa Blauver, establerta a Almenar, va ser pionera a la producció d’espirulina, que va començar a conrear a finals de la passada dècada.