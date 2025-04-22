Quantes pintades neteja l’ajuntament de Lleida cada any?
Les intervencions en l’espai urbà han descendit durant l’any passat, però el vandalisme continua afectant el mobiliari públic
Les pintades i cartells en la via pública han experimentat un notable descens durant l’any passat, segons revelen les dades oficials dels serveis de neteja municipals. En concret, es van efectuar 561 intervencions de neteja amb aigua a hidropressió per eliminar grafitis i cartells, la qual cosa suposa una mitjana d’1,5 actuacions diàries. Aquesta xifra representa una disminució del 22% respecte a l’exercici anterior, quan es van registrar fins 802 intervencions d’aquest tipus.
L’informe anual dels serveis municipals detalla que, del total de 624 serveis d’aigua amb hidropressió realitzats, el 90% es va destinar específicament a l’eliminació de pintades i cartells no autoritzats. Aquest descens podria interpretar-se com una millora en la conservació de l’espai públic, encara que les autoritats continuen treballant per reduir encara més aquests actes de vandalisme urbà que deterioren la imatge de la ciutat i generen importants costos de manteniment.
Actuacions complementàries contra el vandalisme urbà
Paral·lelament a la neteja de pintades, l’empresa concessionària Ilnet ha dut a terme altres intervencions relacionades amb el manteniment del mobiliari urbà danyat. Durant l’any passat, els tècnics van reparar 14 papereres que presentaven desperfectes reparables i van substituir completament unes altres 38 unitats que estaven molt degradades o havien resultat danyades per actes vandàlics. Aquestes xifres evidencien que, encara que hi ha una tendència positiva en la reducció de pintades, el vandalisme continua sent un problema que afecta l’equipament urbà.
Les papereres són elements especialment vulnerables al vandalisme, ja que la seua ubicació en espais públics les converteix en objectius fàcils per a actes incívics. Les substitucions suposen un cost addicional per a les arques municipals, ja que cada unitat té un preu considerable, al qual cal sumar les despeses d’instal·lació i retirada de les peces danyades.
Balanç general de neteja viària
Més enllà de les actuacions específiques contra pintades i vandalisme, l’informe també recull dades sobre la neteja general dels carrers de la ciutat. En aquest aspecte, destaca l’elevat nombre de serveis d’escombrada manual, que van assolir els 12.948 durant tot l’any. Aquesta xifra suposa una mitjana de més de 35 intervencions diàries d’operaris equipats amb escombres, que recorren els carrers per mantenir la neteja de voreres i zones per als vianants.
D’altra banda, la neteja mecanitzada va registrar 884 serveis, la qual cosa equival a més de dos intervencions diàries amb vehicles especialitzats. Aquest tipus de neteja resulta especialment eficaç en calçades i àrees àmplies, on la maquinària pot treballar amb més rendiment. Complementant aquestes actuacions, els equips municipals van realitzar 2.340 neteges amb mànegues amb aigua a pressió, un mètode particularment efectiu per eliminar taques i brutícia persistent en paviments.