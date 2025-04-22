La Paeria anuncia que construirà una nova bassa al parc de la Mitjana
L'Ajuntament de Lleida anuncia que posarà en marxa un nou projecte anomenat "Basses i Torres", amb l'objectiu de renaturalitzar basses urbanes que ja existeixen, ubicades en els parcs urbans Santa Cecília i als Camps Elisis.
Per altra banda, ha anunciat que es construirà una bassa nova per a amfibis al Parc de la Mitjana. Pel que fa a les torres de biodiversitat, se n'instal·laran quatre, repartides entre Parc de l’Aigua i els boscos urbans de Balàfia, Cappont i Magraners, amb les seves respectives caixes niu per a diferents espècies.