SEGRE

La Paeria anuncia que construirà una nova bassa al parc de la Mitjana

El parc de la Mitjana de Lleida. - JORDI ECHEVARRIA

El parc de la Mitjana de Lleida. - JORDI ECHEVARRIA

SEGRE REDACCIÓ
Publicat per
Segre

Creat:

Actualitzat:

L'Ajuntament de Lleida anuncia que posarà en marxa un nou projecte anomenat "Basses i Torres", amb l'objectiu de renaturalitzar basses urbanes que ja existeixen, ubicades en els parcs urbans Santa Cecília i als Camps Elisis.

Per altra banda, ha anunciat que es construirà una bassa nova per a amfibis al Parc de la Mitjana. Pel que fa a les torres de biodiversitat, se n'instal·laran quatre, repartides entre Parc de l’Aigua i els boscos urbans de Balàfia, Cappont i Magraners, amb les seves respectives caixes niu per a diferents espècies.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking