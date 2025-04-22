SERVEIS
Polèmica en un tren Avlo entre Lleida i Barcelona: viatgers drets per un canvi en el comboi
Renfe diu que podien ocupar seients lliures i afectats repliquen que no n’hi havia ni un
Desenes de passatgers que van partir aquest dilluns de Lleida a l’Avlo de les 19.37 hores van haver de viatjar dempeus. Segons van explicar alguns afectats, a la sortida de l’estació hi havia unes dos-centes persones en aquesta situació.
Una portaveu de Renfe va explicar que per “una qüestió operativa” van haver de canviar el tren per un altre “que té més seients que l’Avlo”, però en el qual els números de seient no corresponien amb els que els viatgers tenien als seus bitllets. Va detallar que era un tren de doble composició, és a dir, dos trens units sense comunicació entre si i que en un dels dos una interventora va comunicar als passatgers que podien asseure’s als seients que estiguessin lliures.
Així mateix, la portaveu de la companyia ferroviària va assegurar que en total hi havia més seients que viatgers. No obstant, persones que efectuaven aquest trajecte van indicar que no van trobar cap seient lliure, de manera que molts van viatjar drets o asseguts a terra. A Tarragona la situació es va agreujar, ja que hi van pujar més passatgers.
Aquest mes, els trens de Lleida han patit més incidències. Dijous passat, l’AVE que havia d’arribar a les 11.34 va acumular una demora de gairebé una hora i mitja per una avaria. I el dia 7, el de les 9.37 va arribar amb mitja hora de retard al circular a velocitat reduïda i els passatgers van haver de canviar de comboi a Tarragona, que va tardar mitja hora a arribar.