JUSTÍCIA
La presó de Lleida, a prop d’arribar als 700 reclusos, la xifra més alta en anys
Hi ha 668 interns, mig centenar més que fa dotze mesos i uns 150 més que el 2022. La conselleria es planteja construir-ne una de nova fora de la trama urbana
El Centre Penitenciari Ponent acull actualment 668 reclusos, segons les dades estadístiques d’execució penal de la conselleria de Justícia, actualitzades el 2 d’abril. Es tracta de la xifra més alta dels últims anys, amb mig centenar més que els 614 que es comptabilitzaven fa un any, i són gairebé 150 més que els 522 que hi havia fa tres anys, l’abril del 2022. De fet, al llarg de l’última dècada el nombre d’interns ha estat al voltant de 600, número que ara se supera de forma folgada.
Un increment de població reclusa que coincideix amb el debat sobre el futur del centre, el més antic de Catalunya. Val a recordar que el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, va anunciar que començaran a estudiar el trasllat fora de la trama urbana, com va avançar aquest diari, si bé la setmana passada va advertir que serà un procés llarg que “portarà temps”, per la qual cosa “donarem continuïtat a tot el que era el pla d’inversions amb la millora absolutament necessària de l’espai de la cuina i altres equipaments de Ponent” (vegeu SEGRE de dijous).
Tant la Paeria com els veïns de la zona (Joc de la Bola i Ciutat Jardí) volen una presó nova fora de la trama urbana. Per la seua part, els sindicats afirmen que l’actual centre “cau a trossos” i és “insegur”.
Respecte a la població reclusa actual, hi ha 632 homes (94,61%) i 36 dones (5,39%). Quant a la situació processal, 446 estan complint condemna (66,77%), 213 estan pendents de judici (31,9%) i hi ha vuit persones que estan condemnades i, alhora, estan pendents de ser jutjades.
Per procedència, 289 són de nacionalitat espanyola (un 43,3%) mentre que la resta, 379 (un 56,7%), són originaris d’altres països. Sobre els delictes que els han portat a estar entre reixes, el 36,73% (245) són autors de delictes contra el patrimoni –robatoris–, i els segueixen els comesos contra la seguretat col·lectiva (drogues i estafes, entre d’altres). També hi ha 79 empresonats per violència de gènere i 52 per homicidis.
Mentrestant, al Centre Obert hi ha 55 persones que compleixen l’última fase de la seua condemna.