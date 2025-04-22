VEÏNS
Pàrquing inundat des de fa un mes al barri de Cappont de Lleida
Els afectats afirmen que l’aigua desprèn una forta fetor i que també surt cap al carrer per l’entrada del local
L’associació de veïns Arrels de Cappont i la comunitat de propietaris del número 10 de l’avinguda Alacant de Lleida denuncien que des de fa un mes el pàrquing subterrani que dona servei als habitatges de tres comunitats està inundat.
Així, afirmen que l’aigua procedeix d’una fuga en un local en desús propietat d’una firma que gestiona immobles propietat d’una entitat bancària i remarquen que, de moment, ningú no ha acudit a obrir l’espai, que està tancat amb un cadenat perquè es pugui procedir a la reparació.
Els afectats afegeixen que l’aigua desprèn una forta fetor i que també surt cap al carrer per l’entrada del local, situada al carrer Alfons II. Asseguren que han contactat amb l’empresa en diverses ocasions, sense que hagin solucionat el problema, i que també han alertat la Guàrdia Urbana, els Mossos d’Esquadra i els Bombers.