Queixes al no haver-hi nínxols nous disponibles al cementiri de Lleida
S’ofereixen els vells la concessió dels quals ha caducat, la majoria de files superiors, o l’opció d’incinerar.
L’ajuntament assegura que “la disponibilitat està garantida” i que en construirà 78 aquest any
Un nínxol antic i reutilitzat a la tercera, quarta o cinquena fila o l’opció de la incineració són les alternatives que s’ofereixen a persones que volen donar sepultura a un ésser estimat al cementiri municipal de Lleida al no haver-hi nínxols nous disponibles, situació que ha causat queixes freqüents durant els últims mesos.
Així ho van confirmar fonts municipals, que van afirmar que “no donem l’abast, la ciutat ha crescut però el cementiri està envoltat de carreteres i no s’ha pogut ampliar, Lleida en necessita un de nou”. Van explicar que es porten a terme exhumacions i es rehabiliten els sepulcres quan vencen les concessions de 99 anys, “però s’ocupen de seguida”, i també s’ofereixen alguns nínxols reutilitzats que han estat abandonats. Van afegir que últimament s’han construït nous columbaris per a les incineracions, “però els nínxols ocupen més espai i són més difícils d’habilitar”.
Aquesta falta de nínxols nous s’ha repetit de forma periòdica en els últims anys, ja que la seua construcció s’ha limitat bàsicament a zones on han estat demolits els més antics.
Per la seua banda, una portaveu de la Paeria va assegurar que “l’ajuntament vetlla per tenir sempre nínxols disponibles per portar a terme les inhumacions, per la qual cosa la disponibilitat està garantida”. A més, va afegir que pròximament s’iniciarà la construcció de 30 nínxols nous al departament de Santa Cecília i que s’està treballant en el projecte per construir 48 sepulcres més al departament de Sant Cristòfol per a aquest any.
D’altra banda, dijous acaba el termini per oferir-se en el contracte de la reforma de paviments del cementiri i la instal·lació de 26 càmeres de seguretat. Fonts municipals van explicar que, a més de prevenir saquejos, també s’ha pres aquesta mesura perquè diverses persones s’haurien queixat de robatoris de les flors que deixen al costat de les sepultures.