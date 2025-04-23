Alerten de la falta de personal en la construcció i l’hostaleria
“La situació que m’han transmès els diferents agents és crítica per la falta de personal en sectors com la construcció, l’agricultura, l’hostaleria, el metall, la logística o les tecnologies de la informació i la comunicació”, va afirmar ahir l’alcalde, Fèlix Larrosa, després de reunir-se amb representants de la Cambra, Pimec, Coell, Fecom, Empresa Familiar, el Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Lleida, Asotrans, el Col·legi de Graduats Socials, els sindicats UGT i CCOO i les organitzacions agràries Unió de Pagesos, JARC i ASAJA
També van discutir els “reptes i oportunitats” dels moviments migratoris. El secretari general de CCOO a Lleida, Pere Sànchez, va valorar que “no es dona sortida a totes les ofertes laborals perquè les condicions no són apropiades, les persones tenen altres exigències per ocupar un lloc més enllà del salari”