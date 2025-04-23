Controls per a l’ús de cinturó, casc i cadiretes
El Servei Català de Trànsit posa en marxa aquesta setmana, fins diumenge, juntament amb Mossos d’Esquadra i Policies Locals, una nova campanya preventiva d’ús del cinturó, casc i sistemes de retenció infantil.
A la mateixa campanya de l’any passat, es van interposar 1.547 denúncies, més de 200 de diàries. Del total, el 86,8% corresponen al cinturó de seguretat. La majoria van ser a conductors però també es van multar 383 acompanyants i 222 persones que anaven als seients posteriors.
No utilitzar aquests sistemes o fer-ho de forma inadequada implica una sanció de 200 euros i la pèrdua de 4 punts del carnet de conduir. D’altra banda, el Govern va acordar que Trànsit liciti la renovació del contracte de manteniment dels radars fixos i de tram instal·lats a la xarxa viària de Catalunya El pressupost de la licitació ascendeix a 4,5 milions.