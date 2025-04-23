SUCCESSOS
Denunciades 183 okupacions en un any a Lleida: 132 en pisos buits, 37 en primeres residències i 14, en segones
La capital de Ponent concentra més de la meitat del total
Els Mossos d’Esquadra van detectar 41 delictes associats com danys, defraudació elèctrica o lesions
Els Mossos d’Esquadra van registrar l’any passat 183 denúncies per ocupacions il·legals d’habitatges a les comarques lleidatanes. Més de la meitat es van comptabilitzar a la capital de Ponent i el 70% del total van ser en pisos buits. Així consta en una resposta parlamentària de la consellera d’Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, en la qual detalla les tipologies que conformen el “fenomen de l’okupació”. En aquest sentit, indica que s’entén com l’acció d’ocupar un espai amb la voluntat de mantenir-se, ja sigui per desenvolupar la vida íntima o per fer qualsevol altra activitat.
Així mateix, assegura que en aquestes xifres s’inclouen les diferents tipologies delictives, com la usurpació amb violència o intimidació, l’ocupació pacífica i la violació de domicili amb voluntat d’ocupació. Tanmateix, no s’inclouen les denúncies amb grau de temptativa ni les que han tingut un resultat d’inexistència d’il·lícit penal.
Segons les xifres d’Interior, de les 183 denúncies d’okupació registrades el 2024 a les comarques lleidatanes, 101 van ser a Lleida ciutat. Per tipus d’habitatge, el 70% dels afectats no tenien ús i, per tant, estaven buits. 37 eren habitatges de primera residència i 14, segones residències. Malgrat que la immensa majoria eren pisos o apartaments, també es van ocupar cases de camp o masies aïllades. Així mateix, hi va haver quatre denúncies per pisos ocupats de forma il·legal en edificis en construcció.
La resposta parlamentària de la consellera també inclou els fets delictius associats al fenomen de l’okupació. El 2024, els Mossos d’Esquadra van registrar un total de 41 delictes d’aquest tipus a les comarques lleidatanes, 26 dels quals a Lleida ciutat. Una dotzena van ser per danys i sis, per defraudació del fluid elèctric. També es van detectar altres delictes com robatoris amb força, furts, amenaces, coaccions, lesions, desobediència i resistència a agents de l’autoritat.