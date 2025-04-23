L'ajuntament de Lleida convoca oposicions per a 114 places de funcionari i personal laboral
El consistori ha publicat un llistat amb els llocs a cobrir
L’ajuntament de Lleida ha obert el termini per a presentar sol·licituds en 27 convocatòries d’oposició per a optar a 114 places a la plantilla municipal, mitjançant concurs oposició lliure. Es tracta de 76 places de funcionari i 16 de personal laboral dels subgrups A1, A2, C1, C2 i AP, incloses en diverses Ofertes Públiques d’Ocupació de la Paeria dels anys 2022, 2023 i 2024. S'hi han de sumar 22 places addicionals de les Ofertes Públiques de 2025 i 2026 que s’inclouen també en aquesta convocatòria per cobrir les futures vacants, tant de personal laboral com funcionari, a la plantilla.
La tinenta d’alcalde de Bon Govern, Carme Valls, ha destacat que “mai s’havien convocat tantes places de diferents categories i grups professionals en un mateix procediment, d’accés lliure per a tota la ciutadania” i ha remarcat el compromís del govern municipal per garantir la dotació de personal necessària per al bon funcionament dels serveis municipals.
El termini per optar a les places es va obrir ahir, 22 d’abril, i les persones interessades en inscriure’s en algun d’aquests concursos poden fer-ho fins al pròxim 21 de maig. Les bases poden consultar-se al Butlletí Oficial de la Província, mentre que la inscripció i el seguiment de tot el procés es farà a través del portal paeria.convoca.online, on ja estan publicades totes les convocatòries.
Tots els processos constaran d’una fase d’oposició (60 punts) i una fase de concurs de mèrits (40 punts), amb requisits i temaris específics per a cada plaça. Les persones aspirants que aprovin totes les proves i no obtinguin plaça passaran a formar part d’una borsa de treball, específica per a cada escala, subescala i categoria professional.
El llistat de les places convocades per a personal funcionari:
- 1 plaça de Tècnic/a de Salut Pública (A1) (+1 plaça addicional)
- 3 places de Tècnic/a Superior en Gestió Cultural (A1) (+1 plaça addicional)
- 1 plaça de tècnic/a d’Administració General (A1) (+2 places addicionals)
- 1 plaça de Restaurador/a (A1)
- 2 places de Tècnic Superior en Prevenció de Riscos (A1)
- 1 plaça de Tècnic Superior d’Informàtica (A1)
- 2 places de Tècnic d’Inspecció Tributària (A2)
- 2 places d’Arquitecte/a Tècnic/a (A2) (+2 places addicionals)
- 9 places de Mestre/a d’Escola Bressol (A2) (+6 places addicionals)
- 2 places de Tècnic/a Executiu/va (A2)
- 1 plaça de Tècnic/a Medi Ambient (A2)
- 1 places de Professor/a auxiliar del Conservatori (A2)
- 5 places de Tècnica/a Grau Mitjà (A2) (+1 plaça addicional)
- 5 places de Tècnica/a Mitjà Educació (A2)
- 6 places de Tècnic/a Superior d’Educació Infantil (C1)
- 9 places de Tècnic/a Auxiliar Informàtica (C1) (+1 plaça addicional)
- 3 places d’Oficial d’Obres i Serveis (C2)
- 2 places d’Oficial Electricista (C2) (+1 plaça addicional)
- 8 places de Conserge d’Escola (AP) (+4 places addicionals)
- 8 places de Subaltern/a Ordenança (AP) (+2 places addicionals)
- 2 places de Subaltern/a de Gestió (AP)
- 2 places de Vigilant/a Mercats (AP) (+1 plaça addicional)
El llistat de les places convocades per a personal laboral:
- 8 places de Professor/a Titular EAM (A1)
- 1 plaça de Psicòleg/òloga (A1)
- 5 places d’Oficial d’Obres i Serveis (C2)
- 1 plaça de Treballador/a Familiar (AP)
- 1 plaça d’Auxiliar de Manteniment d’Instal·lacions Esportives (AP)