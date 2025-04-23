SEGRE

L'ajuntament de Lleida convoca oposicions per a 114 places de funcionari i personal laboral

El consistori ha publicat un llistat amb els llocs a cobrir

Imatge d'arxiu de la façana del Palau de la Paeria de Lleida.

Imatge d'arxiu de la façana del Palau de la Paeria de Lleida.

Lluís Serrano
Publicat per
segre

Creat:

Actualitzat:

L’ajuntament de Lleida ha obert el termini per a presentar sol·licituds en 27 convocatòries d’oposició per a optar a 114 places a la plantilla municipal, mitjançant concurs oposició lliure. Es tracta de 76 places de funcionari i 16 de personal laboral dels subgrups A1, A2, C1, C2 i AP, incloses en diverses Ofertes Públiques d’Ocupació de la Paeria dels anys 2022, 2023 i 2024. S'hi han de sumar 22 places addicionals de les Ofertes Públiques de 2025 i 2026 que s’inclouen també en aquesta convocatòria per cobrir les futures vacants, tant de personal laboral com funcionari, a la plantilla.

La tinenta d’alcalde de Bon Govern, Carme Valls, ha destacat que “mai s’havien convocat tantes places de diferents categories i grups professionals en un mateix procediment, d’accés lliure per a tota la ciutadania” i ha remarcat el compromís del govern municipal per garantir la dotació de personal necessària per al bon funcionament dels serveis municipals.

El termini per optar a les places es va obrir ahir, 22 d’abril, i les persones interessades en inscriure’s en algun d’aquests concursos poden fer-ho fins al pròxim 21 de maig. Les bases poden consultar-se al Butlletí Oficial de la Província, mentre que la inscripció i el seguiment de tot el procés es farà a través del portal paeria.convoca.online, on ja estan publicades totes les convocatòries.

Tots els processos constaran d’una fase d’oposició (60 punts) i una fase de concurs de mèrits (40 punts), amb requisits i temaris específics per a cada plaça. Les persones aspirants que aprovin totes les proves i no obtinguin plaça passaran a formar part d’una borsa de treball, específica per a cada escala, subescala i categoria professional.

El llistat de les places convocades per a personal funcionari:

  • 1 plaça de Tècnic/a de Salut Pública (A1) (+1 plaça addicional)
  • 3 places de Tècnic/a Superior en Gestió Cultural (A1) (+1 plaça addicional)
  • 1 plaça de tècnic/a d’Administració General (A1) (+2 places addicionals)
  • 1 plaça de Restaurador/a (A1)
  • 2 places de Tècnic Superior en Prevenció de Riscos (A1)
  • 1 plaça de Tècnic Superior d’Informàtica (A1)
  • 2 places de Tècnic d’Inspecció Tributària (A2)
  • 2 places d’Arquitecte/a Tècnic/a (A2) (+2 places addicionals)
  • 9 places de Mestre/a d’Escola Bressol (A2) (+6 places addicionals)
  • 2 places de Tècnic/a Executiu/va (A2)
  • 1 plaça de Tècnic/a Medi Ambient (A2)
  • 1 places de Professor/a auxiliar del Conservatori (A2)
  • 5 places de Tècnica/a Grau Mitjà (A2) (+1 plaça addicional)
  • 5 places de Tècnica/a Mitjà Educació (A2)
  • 6 places de Tècnic/a Superior d’Educació Infantil (C1)
  • 9 places de Tècnic/a Auxiliar Informàtica (C1) (+1 plaça addicional)
  • 3 places d’Oficial d’Obres i Serveis (C2)
  • 2 places d’Oficial Electricista (C2) (+1 plaça addicional)
  • 8 places de Conserge d’Escola (AP) (+4 places addicionals)
  • 8 places de Subaltern/a Ordenança (AP) (+2 places addicionals)
  • 2 places de Subaltern/a de Gestió (AP)
  • 2 places de Vigilant/a Mercats (AP) (+1 plaça addicional)

El llistat de les places convocades per a personal laboral:

  • 8 places de Professor/a Titular EAM (A1)
  • 1 plaça de Psicòleg/òloga (A1)
  • 5 places d’Oficial d’Obres i Serveis (C2)
  • 1 plaça de Treballador/a Familiar (AP)
  • 1 plaça d’Auxiliar de Manteniment d’Instal·lacions Esportives (AP)

Titulars del dia

