JUSTÍCIA
Albert Guilanyà és el nou president de l’Audiència de Lleida
El ple del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) va acordar ahir per unanimitat el nomenament del magistrat Albert Guilanyà i Foix com a nou president de l’Audiència de Lleida. Guilanyà es presentava com a candidat únic.
Guilanyà, magistrat president de la secció civil de l’Audiència de Lleida, ja va ser candidat a presidir aquest tribunal el 2019 per substituir Francesc Segura, que va estar més de 12 anys en el càrrec. En aquella ocasió hi havia uns altres dos candidats, Eduardo Enrech, titular del jutjat de Primera Instància 6, i Lucía Jiménez, que va ser finalment elegida com a presidenta, la primera dona a ocupar aquest càrrec. Segura va ocupar la presidència el desembre de l’any 2006, quan va agafar el relleu d’Andreu Enfedaque, fins al març del 2019. A banda de presidir la secció segona de l’Audiència (Sala Civil), Guilanyà ha estat jutge d’instrucció i jutge degà a Lleida.