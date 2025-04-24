Condemnat a 4 anys d'internament psiquiàtric per intentar matar un company de residència a Lleida
El processat reconeix l'agressió en un centre de gent gran arran d'un acord de conformitat entre les parts
L'Audiència de Lleida ha condemnat aquest dijous a 4 anys de presó l'acusat d'intentar matar a ganivetades un company de residència a la capital del Segrià el gener del 2024. L'home ha reconegut els fets a través de videoconferència arran d'un acord de conformitat entre les parts i el tribunal ha dictat la sentència oralment. A l'acusat li han aplicat la circumstància eximent incompleta de malaltia mental, per la qual cosa complirà la pena privativa de llibertat en un centre d'internament psiquiàtric. El condemnat i la víctima, tots dos septuagenaris, convivien en una residència de gent gran de la capital del Segrià. Segons la Fiscalia, l'acusat no s'hi trobava a gust i la seva discapacitat generava nombrosos conflictes a l'equipament.
La sentència, que ja és ferma, relata que el dia dels fets la víctima estava mirant la televisió quan el processat va agafar un ganivet de taula i, amb l'ànim de posar fi a la seva vida, li va clavar quatre vegades a la mandíbula, a la galta i a la part superior del coll. També va punxar-lo una quinzena de vegades més mentre forcejaven, fins que treballadors i altres usuaris del centre els van poder separar. Les càmeres de seguretat van enregistrar l'agressió.
La condemna per un delicte d'assassinat en grau de temptativa també estableix que l'home indemnitzi els hereus legals de la víctima amb 450 euros per les lesions. Durant la seva compareixença per videoconferència des del centre on compleix internament, el processat s'ha mostrat conforme amb la pena imposada pel tribunal, però ha manifestat que la indemnització li semblava excessiva. Inicialment, la Fiscalia sol·licitava per a l'home 5 anys de presó a complir en un centre psiquiàtric.