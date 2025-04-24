ECONOMIA
Un de cada deu habitatges venuts a Lleida, adquirit per estrangers
Tretzena província de l’Estat amb el percentatge més alt, del 10,62% el 2024, segons el Col·legi de Registradors. La majoria són romanesos i marroquins
Un de cada deu habitatges que es van vendre l’any passat a la demarcació de Lleida va ser comprat per estrangers. Van representar el 10,62% del total, un 1,69% més que el 2023, segons revela l’anuari d’estadística registral immobiliària del Col·legi de Registradors. L’estudi mostra que Lleida ocupa la posició 13 entre les províncies de l’Estat amb més percentatge de vendes d’immobles a estrangers. Alacant (43,84%) lidera una llista en la qual la resta de demarcacions catalanes estan per sobre de Lleida: a Barcelona van ser el 14,32%, a Tarragona el 16,93%, i a Girona es va assolir el 27,11%.
La majoria d’estrangers que compren habitatges a Lleida són romanesos (26%), seguits de marroquins (22%) i búlgars (5%), segons indica l’anuari.Els dos primers constitueixen els principals col·lectius de migrants a la província. A tot Catalunya, la majoria són originaris de França (13,45%), el Marroc (6,60%) i Itàlia (6,51%).
Quant als preus, Lleida ciutat va registrar un increment del 4% anual, situant-se en 1.265 €/m² el 2024. Es tracta de la setena capital de l’Estat amb un menor preu, darrere de Zamora (la més barata), Ciudad Real, Jaén, Palència, Àvila i Castelló. Mentrestant, el conjunt de la demarcació va experimentar un descens del 0,8%, amb 1.329 €/m². A Lleida, un habitatge costa 139.639 euros de mitjana.
D’altra banda, la província va experimentar un augment del 16,8% en les transaccions immobiliàries l’any passat respecte a l’anterior, assolint les 5.848 operacions. Així mateix, es van firmar 3.328 hipoteques, un 17,3% més que el 2023.
L’increment d’operacions també ha estat significatiu a la capital lleidatana, amb una alça del 14,7% que situa el total en 1.960 compravendes. Representen el 33,52% de les de tota la demarcació, el percentatge més alt entre les capitals de província catalanes. Així mateix, destaca especialment el comportament del mercat d’habitatge nou, que ha crescut un 33,1% a la ciutat fins a arribar a les 639 transaccions, mentre que la vivenda usada va augmentar un més moderat 7,5%, amb 1.321 operacions.
D’altra banda, les últimes dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) mostren que el febrer passat es van registrar 549 compravendes, un 16,5% més que el mateix mes de l’any passat. Del total, 143 van ser d’habitatges nous i 406 de segona mà, mentre que 503 eren lliures i 46 protegits.