PATRIMONI
L’església de la Sang, ‘engabiada’ per bastides per reparar la teulada
L’església de la Sang, ubicada entre els carrers Sant Antoni i Germanetes, llueix des d’ahir engabiada per bastides, necessàries per a la reparació de la teulada. Des de fa setmanes, els operaris treballen des de l’interior del temple, sota la coberta, però les obres no són visibles, ja que es va construir un fals sostre. Ara els treballs es traslladen a l’exterior, atès que cal substituir les teules i reparar un escantellat de la façana.