TRIBUNALS
Avalen una nena de 3 anys que va relatar abusos del nòvio de la mare
La dona la va portar al CAP per molèsties als genitals i la menor va indicar que l’home, que ho nega, li havia introduït els dits. Petició de 13 anys de presó
“Era el dia de la Mona i, al tornar a casa, la nena estava angoixada i nerviosa i es queixava de la zona genital. Primer li vaig posar pomada però, al no millorar, la vaig portar al CAP. Quan la doctora li abaixava els pantalons, la meua filla va dir que [el nom de la seua parella] li havia posat els dits a dins. La doctora i jo ens vam quedar gelades. Va aturar l’exploració i ens va derivar a l’hospital, on es van activar els protocols.” Així va relatar ahir una veïna de Rosselló davant de l’Audiència de Lleida com va descobrir que la seua filla de tot just tres anys podia haver estat víctima d’una agressió sexual per part de la que llavors era la seua parella, que va negar haver tocat la nena i que s’enfronta a una condemna de 13 anys de presó. Hauria ocorregut el 10 d’abril del 2023.
La menor també ho va explicar dies després a la seua mestra i davant d’un psicòleg i una treballadora social del departament de la Generalitat, que veuen creïble el seu relat i consideren que té “prou competències” per ser un testimoni vàlid, encara que, a causa de la seua curta edat, “no pot oferir un relat estructural i detallat”. A més, van remarcar que el fet de mantenir la versió de forma espontània reforça que no hi havia fabulació ni suggestió per part de la mare. Dos pèrits de la defensa van qüestionar aquesta valoració. Una metge forense va explicar que la menor presentava un eritema (lesió cutània) dins de la vagina. Per la seua part, l’acusat, de les Borges Blanques, va negar haver agredit la nena. “No va passar res. La meua parella se’n va anar a comprar per fer la barbacoa i, durant aquells 30 minuts, vaig estar arreglant una prestatgeria on guardaven els joguets mentre la nena jugava amb plastilina”, va afirmar. També va dir que en algun ocasió la menor li va dir “papi” i que, en una ocasió, el pare biològic va trucar molest a la mare perquè “l’havia confós pel nom”. “Ho estic passant molt malament i estic en tractament psicològic”, va dir. La Fiscalia i l’acusació particular l’acusen dels delictes d’agressió sexual i lesions, pels quals demanen 13 anys de presó, 10 anys de llibertat vigilada, una ordre d’allunyament durant 10 anys, 1.080 euros de multa i una indemnització de 5.000 euros per a la víctima.