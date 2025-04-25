MOBILITAT
Desviacions de trànsit fins al juny a l’N-II a la sortida de Lleida per obres
En direcció Alcarràs, per a una línia elèctrica soterrada
Les obres de la línia elèctrica d’evacuació de la planta de Rascon Solar comporten afectacions de trànsit des d’ahir a l’N-II a la sortida de Lleida, concretament als punts quilomètrics 456 i 458.
Així, fins al 30 de juny, els vehicles que surten de la ciutat en direcció a Alcarràs es desvien a la rotonda de la Caparrella seguint l’antic traçat de l’N-II durant dos quilòmetres. Així mateix, els que van en direcció Lleida circulen pel carril contrari a l’habitual des de la intersecció de l’N-II amb la Caparrella a la rotonda de la gasolinera, perquè només hi haurà un sol carril.
Les desviacions estan senyalitzades amb cons i cartells informatius, i l’accés als veïns i les empreses de la zona queda garantit.
Aquestes obres han estat declarades d’utilitat pública i les desviacions es mantindran mentre l’empresa executa la rasa per on passarà soterrada la línia elèctrica i torna a asfaltar i repintar el tram afectat.
D’altra banda, posteriorment, s’abordarà el següent tram (en direcció a Alcarràs), en el qual s’haurà de donar pas alternatiu als vehicles amb semàfors provisionals.