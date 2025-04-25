TRADICIONS
La Federació de Veïns demana que es recuperin les pubilles i hereus
Rebutja la proposta del govern municipal de reconvertir aquestes figures en “joves referents”. “Estem molt disgustats per com s’ha fet tot aquest procés”
La decisió del govern municipal de reconvertir les figures de les pubilles i hereus en quatre “joves referents” no ha caigut gens bé entre les associacions de veïns, que hi han mostrat el seu rotund rebuig i demanaran al consistori que rectifiqui aquesta decisió. Així ho va assegurar ahir el president de la Federació d’Associacions de Veïns (FAV), Toni Baró, que avui intervindrà en el ple per mostrar la seua discrepància amb aquesta proposta que l’ajuntament va presentar divendres passat. Aquesta consisteix a substituir les tradicionals figures del pubillatge per quatre joves d’entre 18 i 25 anys que demostrin tenir una vinculació amb Lleida i tinguin un talent marcat o una trajectòria que sobresurti en l’àmbit de la cultura, la investigació, l’esport o el social. Aquests seran ambaixadors de la ciutat i representaran la joventut en actes com el pregó de les Festes de Maig, el programa de les quals es va presentar ahir (vegeu la pàgina 36). Val a destacar que l’anterior govern municipal d’ERC, Junts i el Comú va eliminar aquesta figura, mentre que el PSC va prometre recuperar-la i modernitzar-la a la campanya de les últimes eleccions municipals.
“Discrepem obertament de la proposta, ens ha sorprès perquè portàvem mesos negociant com recuperar les pubilles i hereus i modernitzar-les, però no així”, va dir Baró. “Estem molt disgustats per com s’ha fet tot aquest procés”, va afegir Baró, que va avançar que estan ultimant una proposta alternativa. Per la seua part, la presidenta veïnal de la Bordeta, Mari Carme Guerrero, també va criticar la proposta i va llançar un avís. “O es rectifica o no vindrà cap representant veïnal de la Bordeta al pregó de la festa major”, va remarcar.
En el ple d’avui també es debatrà una moció que ha presentat el grup de Junts per, precisament, recuperar la figura de les pubilles i hereus.