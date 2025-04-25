PAERIA
Incertesa sobre la moció pel policia infiltrat
Onze juristes i advocats de Lleida van fer públic ahir un informe que avala la legalitat de la moció presentada per les entitats socials i culturals lleidatanes per rebutjar les infiltracions policials en moviments socials, com el que es va registrar a la ciutat.
Consideren greu l’“intent de censura institucional del debat legítim” i adverteixen que “impedir el debat al ple vulneraria drets fonamentals com el de participació ciutadana i llibertat d’expressió”.
Una portaveu municipal va replicar que l’alcalde no ha vetat la moció, sinó que estan pendents de l’informe del secretari general, que esperen tenir avui, que ha de determinar si s’ajusta a la jurisprudència i a l’ordenament legal. Així mateix, va remarcar que en cap cas no és una decisió de l’alcalde i que ahir a la nit encara no hi havia cap resolució.