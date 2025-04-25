La nova figura de pubilles i hereus de Lleida s’adaptarà al reglament del Pubillatge Català
Acord del PSC i Junts, que havia presentat una moció per recuperar-la, en lloc dels joves referents, que també ha rebut el suport de PP i Vox
La moció de Junts que proposava de recuperar la figura de les pubilles i hereus ha estat aprovada aquest matí en el ple de l’ajuntament de Lleida amb els vots a favor de tots els grups tret d’ERC i el Comú. El debat s’ha generat després que el govern del PSC anunciés que substituiria aquesta figura per la de "joves referents", en lloc de recuperar-la en el seu format tradicional després que fos suprimida per l’anterior govern en el passat mandat. Tanmateix, el PSC ha acabat avui votant a favor de la moció després d’acordar amb Junts que la comissió de Cultura Popular i Tradicions de la ciutat definiria les bases d’aquesta proposta partint del reglament de l’entitat Foment del Pubillatge Català, segons ha explicat l’alcalde, Fèlix Larrosa. D’altra banda, l’edil de Joventut, Xavier Blanco, ha dit abans de la intervenció de l’alcalde que els joves referents són "una manera d’actualitzar i donar una mirada moderna a les pubilles i hereus", però no ha descartat que, més endavant, passin a ser denominats pubilles i hereus "sempre que ho decideixin els joves i siguin part activa d’aquest programa". El debat ha estat marcat pels retrets entre Junts i ERC, ja que els segons han recordat els primers que quan es va eliminar la figura de les 'pubilles' el 2019 estaven en el govern municipal i que a la campanya de les passades eleccions no proposaven de recuperar-les. La portaveu de Junts, Violant Cervera, ha dit que les 'pubilles' i 'hereus' són "un símbol d’orgull, identitat nacional i tradició" que s’ha de preservar i reivindicar i ha respost als republicans que cap dels actuals edils del seu grup no estava en el govern el 2019, a més que la regidoria de Festes estava en mans d’ERC. El cap de l’oposició i del PP, Xavi Palau, ha subratllat que els regidors "no tenen el dret i la potestat de suprimir les nostres tradicions i cultures", mentre que l’edil del Comú, Laura Bergés, ha defensat que les entitats que així ho considerin haurien de tenir 'pubilles' i 'hereus', "però no donar-los un estatus institucional".