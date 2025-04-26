SUCCESSOS
Cau un grup criminal de tràfic d’armes que actuava a Lleida
Els seus principals ‘clients’ eren narcotraficants per robar droga, venjances i vigilar plantacions. Cinc detinguts a Tarragona, Barcelona i Múrcia
La Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal dedicada al tràfic d’armes que operava a Lleida, Tarragona i Barcelona i que s’ha saldat amb la detenció de 5 persones, cap d’elles a les comarques lleidatanes. S’han recuperat nou armes de foc i els investigadors destaquen l’especial perillositat d’aquesta activitat, al ser els principals clients d’altres organitzacions criminals. La investigació es va iniciar el mes de novembre passat al tenir coneixement d’un robatori d’armes en un domicili de la província de Tarragona que va aixecar sospitoses.
Part de les indagacions s’han coordinat amb els Mossos d’Esquadra al detectar-se coincidències en investigacions portades a terme per ambdós cossos policials. Aquesta organització es valia de testaferros que adquirien, de forma legal, escopetes tàctiques de corredera i rifles de versions civils de fusells d’assalt militars de calibres amb elevada potència de foc per posar-los a disposició dels membres del grup criminal que les havien encarregat.
Una vegada les armes estaven a disposició d’aquests traficants, eren desviades al mercat negre. En pocs mesos, haurien aconseguit introduir 18 armes d’aquestes característiques al mercat il·legal. Un dels principals clients són les organitzacions de narcotràfic, que utilitzaven les esmentades armes per a la comissió de fets violents com robatoris de partides de droga o venjances entre organitzacions rivals així com per a la custòdia de les guarderies on emmagatzemen els estupefaents o de les plantacions de marihuana.
El passat 10 d’abril, es van fer quatre arrestos i escorcolls a Canovelles (Barcelona) i les localitats tarragonines d’Aiguamúrcia, el Pla de Santa Maria i el Pont d’Armentera. Els agents van localitzar tres rifles tàctics, quatre armes curtes, una escopeta de canons retallats, una escopeta de caça, més de 700 cartutxos i armes blanques. A més, dimecres, va ser detingut a Múrcia el líder de l’organització, que fins aleshores es trobava a França.