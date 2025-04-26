PAERIA
El ple aprova la licitació del càmping de les Basses amb els vots de PSC i Junts
El govern municipal del PSC va aconseguir ahir aprovar, una vegada més amb el suport de Junts, les bases per a la licitació del càmping de les Basses d’Alpicat, que tindrà 64.000 metres quadrats de superfície. La seua concessió serà per 50 anys i l’empresa adjudicatària haurà de pagar un cànon anual de 25.905 euros. Es tractava del punt més important del ple de l’abril i la resta de grups de l’oposició van demanar, sense èxit, posposar la votació per al del mes vinent per consensuar-lo i corregir les deficiències que, segons ells, tenia el projecte.
La tinenta d’alcalde de Gestió de la Ciutat, Begoña Iglesias, va detallar que han fet uns plecs “bàsics perquè siguin atractius per als operadors” i que el càmping tindrà serveis, com ara piscina i un restaurant, oberts a la ciutadania. Va afegir que amb aquest punt “fem realitat una demanda i il·lusió de recuperar aquest espai”. El cap de l’oposició i del PP, Xavi Palau, va criticar que el cànon de 25.905 euros per 64.000 metres “surt molt barat” i que els ciutadans hagin de pagar per utilitzar els seus serveis. “Potser seria bona idea deixar-ho per més endavant”, va afegir. El portaveu adjunt d’ERC, Juanjo Falcó, va dir que la tramitació del pla ha tardat el mateix “que la gestació d’un elefant asiàtic”, que no estava consensuat i va dubtar “de la legalitat i seguretat jurídica dels plecs, que no diuen com s’ha de gestionar el càmping ni controlar la concessió”. “Deixem-ho sobre la taula”, va reclamar Falcó. Iglesias va respondre que el pla té totes les garanties jurídiques i que el cànon era el màxim possible al tractar-se de sòl rústic. L’edil de Junts David Melé va recordar que aquest és un projecte que ve del mandat anterior i va demanar concretar els usos per a la ciutadania dels serveis del càmping, mentre que la del Comú, Laura Bergés, també va criticar el baix cànon i va demanar parar el projecte i consensuar-lo.
Finalment, la proposta d’ajornar-ne l’aprovació no va prosperar gràcies al tàndem PSC-Junts (12 vots a favor i 14 en contra), que també va servir per aprovar el pla (14 vots a favor, 6 en contra d’ERC i Comú i 7 abstencions del PP i Vox).
❘ lleida ❘ La moció de Junts que proposava recuperar la figura de les pubilles i els hereus va ser aprovada amb els vots a favor de tots els grups tret d’ERC i el Comú. El seu debat va arribar després que el govern del PSC anunciés que substituiria aquesta figura per la de “joves referents”, en lloc de recuperar-la en el seu format tradicional a l’haver estat suprimida per l’anterior govern en el passat mandat. Tanmateix, el PSC va acabar votant a favor de la moció a l’acordar amb Junts que la comissió de Cultura Popular i Tradicions definiria les bases d’aquesta proposta partint del reglament de l’entitat Foment del Pubillatge Català, segons va explicar l’alcalde, Fèlix Larrosa. Durant el debat, l’edil de Joventut, Xavier Blanco, va dir que els joves referents són “una manera d’actualitzar i donar una mirada moderna a les pubilles i hereus”, però no va descartar que, més endavant, passin a tenir aquesta denominació “si així ho decideixen els joves”. També hi va haver retrets entre Junts i ERC, ja que els segons van recordar als primers que quan van eliminar les pubilles el 2019 estaven al govern i llavors no van fer res per evitar-ho. La portaveu de Junts, Violant Cervera, va dir que les pubilles i els hereus són “un símbol d’orgull, identitat nacional i tradició” que s’ha de preservar, que cap dels actuals edils del seu grup no estava al govern el 2019 i que l’àrea de Festes la controlava ERC. El cap de l’oposició i del PP, Xavi Palau, va remarcar que els regidors “no tenen el dret i la potestat de suprimir les nostres tradicions i cultures”, mentre que l’edil del Comú, Laura Bergés, va defensar que les entitats que així ho considerin haurien de tenir pubilles i hereus, “però no donar-los un estatus institucional”.
El president de la Federació Veïnal, Toni Baró, va intervenir per demanar recuperar aquestes figures i va recordar que les entitats veïnals les van adoptar per substituir la Reina de les Festes del franquisme.
Larrosa diu que estudien com regular el pàrquing de la Seu
L’alcalde, Fèlix Larrosa, va dir ahir que estan estudiant una fórmula per controlar l’aparcament de la plaça de la Sardana a la Seu Vella per evitar-ne el col·lapse diari. Ho va dir després que la regidora del PP, Maria Antònia Maller, preguntés per aquest tema en el torn de precs i preguntes ja que aquest estacionament “és l’únic pàrquing gratuït de la zona”.
Larrosa va respondre que “la lògica és que els usuaris de la plaça de la Sardana visitin la Seu Vella i l’entorn del Turó, hem d’actuar amb sentit comú i buscar la fórmula, perquè no podem tenir un pàrquing dissuasiu en ple centre que estigui ple a les nou del matí”. L’alcalde també va admetre que tenen problemes amb el servei de jardineria, que va atribuir que la nova concessió entrarà en vigor l’1 de juny amb una nova empresa i l’actual “no està fent el servei com caldria”.
‘No’ a condemnar les infiltracions policials
La moció per condemnar les infiltracions policials en entitats independentistes no va prosperar al votar-hi en contra PSC, PP i Vox (16), mentre que ERC, Junts i Comú (10) hi van votar a favor. Sí que es va aprovar la declaració institucional de suport al sector agrícola per la pedra i la moció del Col·lectiu Cultural de Cappont per tenir un local. Al seu torn, ERC va preguntar al govern si enguany preveu concedir medalles i plaques de la ciutat. Larrosa va respondre que intentarà consensuar-ho amb tots els grups municipals.