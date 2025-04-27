SUCCESSOS
Desallotjats al cremar-se un traster en un bloc ocupat al centre de Lleida
No hi va haver danys personals ni estructurals
Una vintena de persones van haver de ser desallotjades ahir per un incendi en un traster en un bloc ocupat al carrer Democràcia. Els serveis d’emergències van rebre l’avís a les 6.12 hores que s’havia registrat un incendi al número 15 d’aquest carrer.
Es tracta d’un bloc de quatre plantes i que compta amb trasters que pel que sembla també són utilitzats com a habitatge. Fonts policials van assenyalar que l’immoble és propietat de la Sareb i està totalment ocupat. L’incendi va calcinar un dels trasters i el fum va obligar a desallotjar de forma preventiva 18 adults i tres nens. Cap d’ells no va necessitar assistència sanitària.
Fins al lloc es van activar cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat, que van extingir el foc i van fer tasques de ventilació. També es va revisar l’estructura per si hi havia danys. Mentrestant, la Guàrdia Urbana va tallar la circulació del carrer per facilitar les tasques d’emergències.
D’altra banda, una dotació dels Bombers va extingir un incendi al balcó d’un habitatge del carrer Vic, al barri de Balàfia. L’avís es va rebre a les 12.29 hores i es van activar tres dotacions dels Bombers a més de patrulles de la Urbana. Fonts dels serveis d’emergències van informar que s’havia encès un test que era al balcó d’un habitatge i que això va provocar flames i una fumarada. Tanmateix, cap persona hi va resultar ferida, ja que en el moment dels fets no hi havia ningú al pis.
En un altre ordre de coses, els veïns van sufocar l’incendi d’un tractor a la Granadella. Els Bombers van ser alertats a les 16.32 hores i es va activar una dotació, però els mateixos veïns el van aconseguir apagar amb aigua.