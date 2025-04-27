PRESTACIONS
Més de 4.400 expedients de dependència pendents a Lleida
Al març, entre valoracions i resolució de prestacions. Segons Drets Socials, el temps d’espera va dels tres mesos a Aran a més de set al Pirineu
El sistema de la dependència tenia, al març, un total de 4.432 expedients pendents a les comarques lleidatanes. Segons les últimes xifres publicades pel departament de Drets Socials i Inclusió, aquesta xifra inclou els 3.125 lleidatans que esperaven una valoració i 1.307 als quals s’havien d’assignar les prestacions corresponents segons el seu grau de dependència. Encara que el temps d’espera ha millorat respecte a l’inici de l’any, aquesta va des dels tres mesos a Aran, el més reduït de tot Catalunya, als més de set mesos al Pirineu.
Segons la conselleria, els serveis de valoració de la dependència (Sevad), que s’encarreguen de determinar si una persona pot accedir als ajuts i de quin tipus de dependència (graus I, II i III), a la vegueria de Lleida tenen una mitjana d’espera de 127 dies, que en el cas del Pirineu són de 161 dies i a Aran, de 28. A aquest temps s’hi ha de sumar l’espera per al PIA, que determina les modalitats d’intervenció segons les necessitats de l’usuari i que gestionen els Serveis Socials.
En aquest cas, el temps d’espera de mitjana a Lleida, Alt Pirineu i Aran era al març de 75 dies, el cinquè més elevat del conjunt de Catalunya. Així, al pla la demora és de 202 dies, quan al Pirineu arriba a 236 i a Aran, 103 dies.
Segons aquestes xifres, el mes de gener els Sevad van resoldre 743 valoracions (650 a Lleida, 88 al Pirineu i 5 a Aran). A més, en tenien pendents un total de 3.125. Pel que fa al PIA, es van resoldre 739 expedients i n’hi havia pendents 1.307.
A finals de l’any passat, la conselleria va començar a desplegar un pla per reduir el temps mitjà d’espera que s’ha d’afrontar per valorar la situació de dependència o discapacitat. El procés posava l’accent a simplificar i digitalitzar el procés de valoració. Així mateix, també preveia millores per als professionals dels serveis de valoració, amb un reforç dels equips.