Red Eléctrica assegura que ja ha restablert el 99% de la demanda a les 06.00 h
Puente afirma que es reactivarà l'alta velocitat
Red Eléctrica ha anunciat que ja ha recuperat el subministrament al 99% de la demanda de la Península, amb dades actualitzades a les 6 del matí d'aquest dimarts. A més, segons la companyia, ja s'ha pogut fer arribar energia al 100% de les subestacions de la xarxa de transport. El ministre de Transports, Óscar Puente, ha assegurat en un missatge a X que preveu que la xarxa d'alta velocitat torni a prestar servei majoritàriament a partir de les sis del matí, però ha demanat temps. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i les vicepresidentes María Jesús Montero i Sara Aagesen s'han reunit aquesta nit amb la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor.
La segona jornada després de l'apagada ha començat amb un restabliment progressiu del subministrament que era del 82,4% a les 2.50h i que ha arribat al 87,37% a les 4.00h. Red Eléctrica ha afirmat que continua treballant per recuperar la normalitat.
La vicepresidenta tercera del govern espanyol i ministra de Transició Ecològica, Sara Aagesen, ha assegurat en un missatge a la xarxa Bluesky que el seu equip i Rep Eléctrica segueixen "coordinats presencialment" al Centre de Control Elèctric (CECOEL) per recuperar el subministrament.
En una publicació a X a les quatre del matí, el ministre de Transports, Óscar Puente, ha promès que "hi haurà servei d'alta velocitat" tret "d'algunes connexions". Segons Puente, també funcionaran "alguns nuclis de Rodalies". "La idea és començar a les 6 hores amb el màxim de servei possible, però necessitem una mica més de temps per precisar", ha escrit.
Paral·lelament, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha presidit una trobada amb la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor. També hi ha assistit la vicepresidenta primera del govern espanyol, María Jesús Montero, i la tercera, Sara Aagesen, a més del ministre per a la Transformació Digital, Óscar López.