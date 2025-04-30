Cancel·lades 400 visites hospitalàries i 50 cirurgies no urgents dilluns
L’apagada va obligar a reorganitzar els centres de salut i prioritzar els tractaments urgents. Unes 200 persones no van acudir a les cites als CAP del Pirineu
L’apagada de dilluns també va afectar el funcionament dels centres de salut, que van haver de reorganitzar-se i prioritzar els tractaments urgents malgrat que els hospitals públics no es van quedar en cap moment sense llum gràcies als generadors, segons van assegurar responsables del departament de Salut. A les comarques del pla “va funcionar bé tota l’activitat d’Urgències als hospitals i CAP, així com la del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), de la Unitat de Cures Intensives (UCI) i l’activitat quirúrgica urgent”, va explicar Ramon Piñol, director de sector de la regió sanitària de Lleida. Tanmateix, va indicar que es van haver d’ajornar una cinquantena de cirurgies programades (no urgents) durant la tarda, la qual cosa va suposar una reducció del 30% de l’activitat. Els professionals encarregats de les cirurgies programades es van convertir en equips d’Urgènciae davant d’un eventual increment de pacients, una cosa “que no va passar”, va indicar.
Als hospitals públics del pla es van haver de reprogramar 350 visites (el 10%), mentre que al Pirineu van ser unes 40; 20 a l’hospital de Tremp i unes altres 20 a la Seu, segons va indicar el gerent de la regió sanitària, Felip Benavent. En l’Atenció Primària se’n van cancel·lar “poques” al pla, mentre que al Pirineu no van acudir a la visita entre 150 i 200 persones. “tots els que van anar al CAP i als consultoris van ser atesos”, va assegurar Benavent, que va explicar que els centres “van funcionar sense llum, amb les portes obertes i escrivint a mà”.
Els pacients pels quals hi havia una preocupació més gran van ser els que necessiten un respirador que funciona amb electricitat. Salut va facilitar a residències respiradors que funcionen amb bombones, dels quals en disposa una trentena al pla. No obstant, va caldre traslladar 4 persones al centre sociosanitari Terraferma d’Alpicat i una a l’hospital Arnau.
Així mateix, Piñol va assenyalar que a l’Arnau “estàvem preparats per tornar a omplir els dipòsits dels generadors” i va afegir que “l’ajuntament va fer gestions amb companyies d’hidrocarburs”. Benavent va afegir que al Pirineu “vam assegurar el funcionament dels grups electrògens contactant amb gasolineres que van omplir els dipòsits i amb les quals vam pactar tornar a omplir-los si s’allargava molt l’apagada”.
Els sanitaris es van comunicar amb walkie-talkies del SEM
La falta de cobertura mòbil i d’internet va portar limitacions en les comunicacions entre els sanitaris. Salut ho va resoldre amb la tecnologia TETRA (walkie-talkies) de la qual disposa el SEM. Sobre això, Benavent va explicar que “el SEM els va repartir a les portes dels centres de salut, des d’on gestionava les comunicacions que eren necessàries, i es van repartir emissores del SEM a tots els hospitals. Piñol, per la seua part, va destacar que la tecnologia TETRA va ser clau per garantir les comunicacions. La falta de línia, que es va allargar fins ahir al matí, va causar desconcert entre alguns pacients que tenien visites programades o sol·licitaven informació. “El personal i la població va respondre molt bé, es van mantenir tots els centres oberts”, va concloure Benavent.
D’altra banda, la falta de subministrament no va afectar els projectes de l’Institut de Recerca Biomèdica de l’IRBLleida. El centre disposa d’un grup electrogen i el personal va estar revisant els equips durant tot el dia. Així mateix, el tanatori va estar obert dilluns al tenir també un generador.