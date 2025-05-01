DECOMÍS
Denunciat per tinença d’una arma blanca al carrer
Una patrulla de la Policia Local va decomissar dimarts una arma blanca a una persona en una actuació que va tenir lloc a l’avinguda Catalunya. Val a recordar que els cossos policials han incrementat des de la tardor passada el decomís d’armes blanques i instruments perillosos a la via pública per evitar incidents. A més del decomís, va ser denunciat. D’altra banda, també van sancionar una persona per tinença de drogues al carrer. En un altre ordre, hi va haver dos persones multades per venda ambulant sense autorització. Ambdós van ser notificades a la plaça del Dipòsit, al Barri Antic.