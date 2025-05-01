JUSTÍCIA
Espadaler: “La presó de Lleida és obsoleta i se n’ha de fer una de nova”
El conseller de Justícia assenyala que mentre s’estudia el trasllat se seguiran fent inversions. Col·laboració amb la Diputació en memòria i jutges de pau
El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, va assenyalar ahir durant una visita a Lleida que “la presó de Ponent és obsoleta i se n’ha de fer una de nova”. Així va respondre la pregunta dels mitjans sobre el trasllat de la presó, a la qual cosa va assegurar que es farà però que portarà temps. “Requereix una reflexió profunda, és d’una gran complexitat, perquè una presó és com una ciutat”, va remarcar el conseller. A la pregunta de si es traslladarà, va dir que “és evident” però va insistir que la conselleria no deixarà d’invertir “perquè és imprescindible”. Tampoc no va voler avançar res sobre si la nova presó estarà fora de la trama urbana. “Serem transparents en aquest sentit i anirem informant segons avanci el procés. Estem al principi del camí”, va dir.
El conseller va visitar la diputació de Lleida, amb la qual va mostrar la necessitat de col·laborar per portar a terme iniciatives de memòria democràtica en un context actual en què, va recordar, el 16% dels joves creu que la democràcia és prescindible. “Això ens ha d’ocupar i preocupar i desenvolupar iniciatives amb el sentit del mai més”, va destacar. Sobre això, va assenyalar que la diputació de Lleida és molt activa en aquest sentit. La Diputació, a través de l’IEI, ha rebut aquest any 40 sol·licituds d’inversions patrimonials i 20 d’activitats en l’àmbit de la memòria democràtica, per una partida de 500.000 euros. La institució disposa d’aquests ajuts des del 2022.
Un altre dels temes que es van tractar va ser la figura dels jutges de pau. Espadaler va destacar que “afortunadament” la llei d’eficiència de la justícia ha mantingut aquesta figura i des del Govern han plantejat un pla que tindrà formació o l’agrupació de jutjats de pau, mantenint-los al territori. Sobre això, el president de la diputació, Joan Talarn, va assenyalar que el paper dels i les jutges de pau és “fonamental en els nostres municipis” i va recordar que els alcaldes li havien traslladat la seua preocupació sobre aquesta possible desaparició.
Sobre el futur del Centre Penitenciari Ponent, l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va assegurar ahir que agraeix el compromís de la Generalitat de Catalunya en el trasllat del centre. “Des de la Paeria entenem que és un procés necessari que cal afrontar i que no té marxa enrere”, va dir.
Així mateix, va afegir que ha d’estar fora de la trama urbana i serà el Govern el que decideixi la nova ubicació. “La nostra idea és destinar l’espai a donar servei al barri però també estudiem la capacitat per construir habitatges així com equipaments i zones verdes”, va afegir.