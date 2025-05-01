CONSTRUCCIÓ
La Paeria inclou sòl per a 181 pisos a la reserva de solars del Govern
L’ajuntament i l’Empresa Municipal d’Agenda Urbana (EMAU) incorporaran sis noves finques a la reserva pública de solars posada en marxa per la Generalitat per al Govern d’habitatge assequible. Aquestes sis parcel·les tenen capacitat per a la construcció de 181 pisos i se sumaran a les tres que ja es van incorporar a la fase prèvia, per a 127. Així ho va acordar ahir el Comitè Estratègic de l’Habitatge de la Paeria, en el marc del pla 50.000 Habitatges, destinat a ampliar el parc públic d’habitatges assequibles de lloguer. Entre les sis noves finques, destaquen 64 pisos al carrer Albi, 2 a Mangraners, i 50 al carrer Artur Vives, alLa Bordeta, on també n’hi ha 10 més al carrer Palauet.
D’altra banda, la presidenta d’EMAU, Begoña Iglesias, plantejarà al consell d’administració la venda de tres parcel·les del seu patrimoni al sector SUR 12, al barri de Mangraners, per a 82 pisos.
L’alcalde, Fèlix Larrosa, va anunciar que es tornarà a treure a licitació una finca situada al nou sector industrial SUR-35 (Torre Solé). Va assenyalar que es farà difusió de l’operació per donar-la a conèixer a tots els sectors empresarials que hi puguin estar interessats, després de quedar deserta una primera licitació.