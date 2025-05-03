BARRIS
Denuncien vandalisme a la plaça l’Esplai de la Bordeta
Grups de joves van destrossar mobiliari urbà i cadires d’un restaurant. L’associació veïnal demana més presència policial
L’associació de veïns de la Bordeta denuncia la “preocupant situació” que viuen des de fa diverses setmanes els residents al costat de la plaça de l’Esplai per culpa del vandalisme i han demanat a l’ajuntament que reforci la vigilància de la zona. Segons va explicar la presidenta de l’entitat, Mari Carme Guerrero, “es tracta d’un grup de joves que durant diversos dies s’han dedicat a trencar bancs i mobiliari urbà, a més d’agafar les cadires d’un restaurant i destrossar-les per tota la plaça”. També havien fet pintades en façanes d’edificis propers, així com “derrapades i filigranes amb la moto per la vorera i la mateixa plaça”. Arran d’aquesta situació, l’associació veïnal va instar el regidor de barri, Roberto Pino, que sol·licités més presència de la Guàrdia Urbana. “Els últims dies han estat patrullant per la zona i esperem que mantinguin l’atenció a la plaça i el seu entorn, perquè els veïns estan preocupats per aquests fets”, va assenyalar Guerrero. En el cas que aquests actes d’incivisme i vandalisme tornin a ocórrer, la presidenta veïnal no va descartar reactivar les patrulles de vigilància ciutadanes que van funcionar fa mesos.