URBANISME
Una joia arquitectònica de Lleida a la venda: aquest és l'edifici de 1934 que surt al mercat per 3 milions d'euros
Ubicat al número 15 de Blondel, que també té façana a l’avinguda Madrid. Disposa d’habitatges, locals comercials i oficines
Un emblemàtic edifici històric situat al número 15 de l'avinguda Blondel de Lleida ha sortit al mercat immobiliari per un preu de 3 milions d'euros, segons han confirmat els promotors de l'operació. Aquesta singular construcció, amb més de 90 anys d'història, va ser edificada l'any 1934 i destaca per la seva ubicació privilegiada en una de les zones més representatives de la capital del Segrià, amb dues façanes completament diferenciades: una principal d'estil historicista amb elements clàssics que dóna a l'avinguda Blondel, i una altra caracteritzada per una galeria vidrada que s'orienta cap a l'avinguda Madrid.
L'immoble disposa d'una superfície total de 1.647 metres quadrats distribuïts en quatre plantes que acullen dotze unitats entre habitatges i oficines. A més, compta amb locals comercials a la planta baixa que ocupen 272 metres quadrats —on anteriorment s'ubicava l'emblemàtica sabateria Querol, origen de l'actual grup empresarial Unipreus-Wala— i soterranis que sumen 286 metres quadrats addicionals. Segons han destacat els promotors de la venda, aquesta propietat representa una oportunitat atractiva per a inversors gràcies a les seves possibilitats per combinar ús comercial i d'oficines, a més de comptar amb un projecte de rehabilitació integral ja aprovat i amb llicència per executar-lo.
Característiques i distribució de l'edifici
Segons la informació publicada al portal immobiliari Idealista, l'edifici del número 15 de Blondel alberga habitatges amb superfícies que oscil·len entre els 99 i els 149 metres quadrats. Concretament, els pisos tenen extensions de 149, 138, 105 i 99 metres quadrats, complementats amb trasters. L'immoble també inclou quatre locals comercials i un espai específicament destinat a oficines, combinant així diferents usos en un mateix edifici.
La singularitat arquitectònica d'aquest immoble no ha passat desapercebuda per als experts del sector. Fa aproximadament dos anys, l'edifici va ser inclòs en l'activitat ArquiVolta Lleida, un itinerari de visites arquitectòniques gratuïtes organitzat per la demarcació de Lleida del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. En aquella ocasió, l'esdeveniment va atraure uns 150 participants interessats en conèixer les característiques d'aquest edifici emblemàtic del patrimoni arquitectònic lleidatà.
Projecte de rehabilitació integral
Un dels valors afegits que acompanya aquesta propietat és el projecte de rehabilitació integral redactat l'any 2021 per l'arquitecte Josep Maria Puigdemasa. Durant la mencionada activitat ArquiVolta, el mateix Puigdemasa va explicar detalladament les característiques d'aquesta proposta que contempla la redistribució dels pisos existents tot mantenint la seva tipologia de doble façana per preservar la ventilació creuada i l'òptima il·luminació natural.
El projecte també preveu la creació d'un dúplex entre la cinquena planta i l'espai sota coberta, a més de conservar escrupolosament les característiques singulars de cadascuna de les façanes. No menys important és el reforç estructural i dels forjats que contempla el pla, així com una notable millora en les condicions d'accessibilitat —amb l'eliminació d'un tram d'escales i la substitució de l'ascensor actual— i del confort acústic i tèrmic mitjançant estratègies bioclimàtiques que permetrien aconseguir un baix consum energètic.
Valor patrimonial i històric de l'edifici
Amb els seus més de 90 anys d'història, l'edifici de Blondel 15 representa un exemple significatiu de l'arquitectura de la dècada dels anys 30 a Lleida. La seva ubicació estratègica en una de les avingudes més representatives de la ciutat i el seu disseny amb dues façanes clarament diferenciades li confereixen un valor arquitectònic especial dins del patrimoni urbà lleidatà.
A més, l'immoble ha estat testimoni de l'evolució comercial de la ciutat, havent acollit negocis emblemàtics com la sabateria Querol, que posteriorment evolucionaria fins a convertir-se en l'actual grup empresarial Unipreus-Wala, un referent en el sector comercial de Lleida i comarques. Aquesta vinculació amb la història econòmica local afegeix un component adicional al valor intrínsec de l'edifici.
Quines oportunitats ofereix aquest edifici per als inversors?
L'edifici de Blondel 15 presenta múltiples atractius per a potencials inversors. D'una banda, la seva ubicació cèntrica en una zona comercial i de negocis consolidada garanteix un flux constant de vianants i activitat. D'altra banda, la diversitat d'espais que ofereix —des de locals comercials a peus de carrer fins a habitatges de diferents mides i espais d'oficines— permet plantejar estratègies d'inversió mixtes que combinin rendibilitat a curt i llarg termini.
El fet de disposar ja d'un projecte de rehabilitació aprovat i amb llicència suposa un avantatge significatiu, ja que redueix els terminis i la incertesa administrativa que normalment acompanya aquest tipus d'intervencions en edificis històrics. Aquesta circumstància facilita que els inversors puguin calcular amb major precisió els costos i terminis del projecte, així com el retorn esperat de la inversió.