SUCCESSOS
Ferida en una sortida de via a la C-12 a Corbins
Una jove va resultar ferida greu la matinada de divendres a dissabte després d’una sortida de via a la carretera C-12 a Corbins. Els Bombers van rebre l’avís a les 3.33 hores i fins al lloc es van desplaçar dos dotacions per portar a terme els treballs d’excarceració. La jove va ser derivada al SEM i traslladada a l’hospital Arnau de Lleida. D’altra banda, ahir al migdia es van registrar uns altres dos sinistres. Un a Preixana, a l’LP-2015 entre un vehicle i un camió, i un altre en un camí de les Oluges de Sant Ramon, en què un motorista es va accidentar amb danys en una cama i a l’esquena. A Lleida ciutat es van registrar dos accidents amb vehicles i patinets a les avingudes del Segre i València, i un altre al carrer Baró de Maials.