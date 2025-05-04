La III jornada del Comitè d’Ètica dels Serveis Socials Lourdes Zanuy reflexionarà sobre el dret a la intimitat i la confidencialitat
La temàtica d'enguany és d’especial rellevància en una societat on l’esfera privada transcendeix cap a la pública, sobretot, per mitjà de les xarxes socials.
La Regidoria d’Acció i Innovació Social impulsa la tercera jornada del Comitè d’Ètica dels Serveis Socials Lourdes Zanuy, que se celebrarà el dilluns 16 de juny de 2025, de 9 a 14 h, a la Llotja. Amb el títol “De què parlem quan parlem d’intimitat?”, la trobada se centrarà en el dret a la intimitat i la confidencialitat en l’àmbit de la intervenció social. L’objectiu és promoure el debat i la reflexió sobre aquests conceptes en un context en què la frontera entre l’esfera privada i pública és cada cop més difusa, especialment per l’ús de les xarxes socials. Les inscripcions ja estan obertes fins al 31 de maig a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Lleida.
Durant la jornada es presentarà la Guia del Dret a la Intimitat, elaborada pel mateix comitè, com a base per a una anàlisi teòrica inicial. Tot seguit, professionals del Comitè i experts en ètica social plantejaran un dilema ètic que es treballarà col·lectivament com a cas pràctic, amb l’objectiu de fomentar el pensament crític i la presa de decisions responsables en contextos complexos.
L’activitat s’adreça principalment a professionals de l’àmbit dels serveis socials, tant de la Regidoria com d’altres administracions, així com a entitats, empreses, col·legis professionals i estudiants de disciplines com psicologia, treball social, educació social o ciències de la salut. També hi pot participar qualsevol persona interessada en l’ètica aplicada.