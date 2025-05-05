Detingut un jove amb antecedents per robar mòbils en un restaurant de la Zona Alta de Lleida
Els Mossos el van localitzar a prop de la rambla Ferran
Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat divendres un jove de 19 anys acusat de furtar tres telèfons mòbils en un restaurant de la Zona Alta de Lleida. Els fets van passar cap a les 20.00 hores, quan van denunciar a la policia catalana que un individu havia sostret tres telèfons d'un establiment de restauració de l'avinguda Alcalde Rovira Roure.
Les víctimes van explicar que el dispositiu de seguiment d'un dels aparells marcava que estava en moviment per carrers pròxims a la rambla Ferran. Poc després, agents de paisà van aturar un sospitós per la zona i en l'escorcoll li van trobar cinc telèfons mòbils, tres dels quals coincidien amb els models dels que havien estat sostrets al restaurant. Per aquest motiu, els mossos van detenir el jove, que té antecedents policials.
Els Mossos d'Esquadra estan fent gestions per esbrinar la procedència dels altres dos telèfons mòbils.