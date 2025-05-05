La nova estació d’autobusos de Lleida avança en la seua construcció
Els forjats de la coberta del nou edifici ja assoleixen el carrer Comtes d’Urgell, on s’ubicarà un accés secundari a aquesta infraestructura de 40 milions d’euros
La nova estació d’autobusos de Lleida comença a mostrar la seua estructura definitiva amb importants avenços en la construcció dels forjats de la coberta de l’edifici que s’integrarà amb els Docs. Els treballs constructius ja han assolit el carrer Comtes d’Urgell, on s’habilitarà un dels accessos secundaris a aquesta infraestructura de transport. El projecte, impulsat per la Generalitat de Catalunya amb una inversió de 40 milions d’euros, haurà d’estar finalitzat durant la primavera de 2025.
Les obres avancen segons el cronograma previst i ja es poden observar elements estructurals clau. A la coberta de la nova zona d’andanes s’està deixant la previsió necessària per a la instal·lació de pilars que podrien sustentar un futur edifici addicional, segons contempla el projecte tècnic. Aquesta planificació a llarg termini permetrà futures ampliacions sense necessitat de grans modificacions estructurals.
Característiques tècniques del projecte de l’estació d’autobusos
El nou equipament de transport públic de Lleida s’està construint seguint un model d’integració urbana que busca la màxima funcionalitat. L’obra contempla la connexió del nou edifici amb l’estructura ja existent dels Docs, creant un complex únic que centralitzarà els serveis de transport interurbà per carretera a la capital ilerdenca.
Entre els aspectes més destacats del disseny es troba la disposició de diversos accessos per facilitar la circulació de viatgers. L’accés principal estarà ubicat a la façana principal, mentre que el secundari, que ja es pot intuir en l’estructura actual, donarà al carrer Comtes d’Urgell. Aquesta configuració permetrà distribuir millor els fluxos de passatgers en funció de les zones de la ciutat de les quals provinguin.
La zona d’andanes ha estat dissenyada pensant en la comoditat dels usuaris i en l’eficiència operativa de les companyies de transport. Els forjats de la coberta que ja s’estan instal·lant proporcionaran protecció contra les inclemències meteorològiques, un aspecte fonamental considerant les característiques climàtiques de Lleida, amb estius molt calorosos i hiverns freds.
Termini d’execució i següents fases
Segons les previsions oficials, les obres hauran d’estar finalitzades durant la primavera del proper any. Aquest calendari situa la inauguració de l’estació entorn del segon trimestre de 2025.
Les pròximes fases de la construcció, una vegada completats els forjats de la coberta, inclouran els treballs de condicionament interior, instal·lacions tècniques i acabats. També es procedirà a la urbanització de l’entorn immediat per garantir una correcta integració amb el teixit urbà circumdant.