TRANSPORT
Caos en l’alta velocitat pel robatori de cable, amb retards d’hores en trens de Lleida
Sostraccions diumenge en cinc punts de Toledo, que el ministre Puente qualifica de “sabotatge”. L’AVE de les 13.19 cap a Barcelona no va sortir fins a les 15.48 i el de les 14.31, fins a les 15.31
Nova jornada caòtica ahir a la xarxa d’alta velocitat, amb afectació a Lleida. El robatori de cable en la línia d’entre Madrid i Andalusia diumenge a la nit, al costat de la posterior “enganxada” d’un tren d’Iryo que va arrossegar la catenària, segons el president de Renfe, Álvaro Fernández de Heredia, va afectar almenys 10.700 viatgers de 30 trens, que van quedar paralitzats o van arribar amb hores de demora, i van causar aglomeracions principalment a les estacions de Santa Justa (Sevilla) i Atocha (Madrid). Les sostraccions es van produir en cinc punts dels municipis toledans de Los Yébenes i Manzaneque, acció que el ministre de Transport, Óscar Puente, va qualificar d’“acte greu de sabotatge”, ja que els 150 metres de cable tenen escàs valor (mil euros) en comparació amb el gran perjudici causat. Va detallar que va ser una acció coordinada i intencionada en una zona amb tanques però sense càmeres de seguretat. Passatgers van denunciar “falta d’informació”.
Renfe va afirmar que a les 9.30 hores van començar a circular els trens amb origen Andalusia en direcció a Madrid-Lleida-Barcelona i va indicar que la previsió era recuperar el 100% del servei abans de les 16.00. Una incidència en la senyalització va provocar retards de mitja hora en AVE de Sevilla, que es van afegir als que ja arrossegaven. Al matí, trens de la línia d’alta velocitat de Lleida cap a Barcelona van acumular retards, en un cas de fins a dos hores i mitja. El plafó informatiu de l’estació Lleida-Pirineus indicava que l’AVE cap a la capital catalana amb sortida a les 13.19 ho faria a les 15.48 i el de les 14.31 cap a Figueres, a les 15.31. A la tarda, van seguir els retards. L’AVE de les 19.37 a Barcelona s’anunciava per a les 20.26 i el que anava cap a Madrid es va retardar de les 19.42 a les 20.28. L’Avlo de les 20.14 va partir amb 36 minuts de demora i altres trens, amb entre 15 minuts i una hora.
Adif presenta denúncia i la Guàrdia Civil ho investiga
L’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif) va presentar denúncia per la sostracció de cable i la Guàrdia Civil ja ha iniciat una investigació per intentar aclarir els fets, a instàncies del jutjat d’instrucció competent.Així mateix, aquestes incidències van avivar el debat polític després d’una setmana d’enfrontaments per la històrica apagada de dilluns passat. El PP va clamar contra el “caos ferroviari”, que segons el seu parer demostra el “greu” deteriorament del sistema ferroviari i els seus freqüents problemes. Va exigir al Govern central una auditoria de la xarxa ferroviària i la compareixença urgent del ministre Óscar Puente, així com que s’indemnitzi tots els viatgers afectats per retards. El PSOE, per la seua part, va titllar el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de “carronyaire polític” per haver dit que els incidents ferroviaris ofereixen “imatges impròpies de la quarta economia de l’euro”.